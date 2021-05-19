Вице-премьер доложил президенту: Новый проект метро в Челябинске практически готов

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин доложил президенту Владимиру Путину о концепции завершения строительства метро в Челябинске и интеграции его в существующую трамвайную сеть.

Доклад прозвучал на совещании, которое провел глава государства Владимир Путин с вице-премьерами..

Напомним, в апреле 2021 года Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию, затронул тему развития общественного транспорта в Челябинске и продолжении проекта городского метрополитена.

Сегодня, 19 мая, Владимиру Путину доложили о ходе реализации отдельных положений Послания Федеральному Собранию.

Ключевой темой Послания стало развитие инфраструктуры в регионах. Один из новых инструментов финансирования долгосрочных инвестиций – это инфраструктурные бюджетные кредиты (по низкой ставке сроком не менее чем 15 лет с льготным периодом погашения задолженности).

«Эти средства будут привлекать регионы и направлять их на строительство и реконструкцию инженерной, коммунальной, социальной и туристической инфраструктуры, как мы с вами и договаривались, - сказал Владимир Путин. - Нужно сделать так, чтобы все субъекты Федерации, способные обслуживать инфраструктурные кредиты, могли бы их реально получить».

Главе государства доложили о конкретных параметрах предоставления инфраструктурных кредитов и порядке их привлечения, а также о порядке замещения коммерческого долга бюджетным.

«Обращаю внимание, коллеги, мы договорились, что к 2024 году объем проектов, профинансированных за счет инфраструктурных кредитов, должен составить не менее 500 миллиардов рублей, - отметил Владимир Путин. - В правительстве уже рассматриваются такие проекты с участием государства и частного бизнеса. Я в послании их называл, как вы помните, – это Северный широкий ход, развитие общественного транспорта в наших городах-миллионниках: в Нижнем Новгороде, в Челябинске, а также в Красноярске. Надо наладить четкое и ритмичное взаимодействие со всеми участниками процесса»

Марат Хуснуллин доложил президенту об уже предпринятых шагах по реализации проекта челябинского метрополитена.

«Хочу сказать, что мы буквально за эти дни, хотя не так много времени прошло, уже очень детально отработали этот проект с Челябинской областью. В Челябинск я сам лично выехал, Владимир Владимирович, посмотрел метро. Было Ваше поручение – разобраться по метро», - отчитался вице-премьер.

Метро в Челябинске начали строить в 1992 году, но затем заморозили. «И дальше стояла развилка: либо его сейчас достраивать, что очень дорого, либо его сейчас ликвидировать, что тоже дорого – порядка 10 миллиардов, - рассказал Марат Хуснуллин. - Мы нашли хорошее решение, как использовать часть метролиний для развития трамвая».

В центре города станции метро будут достроены, а дальше метрополитен будет интегрирован в трамвайную сеть.

«То есть у нас центральная часть города начинает работать, дальше мы выходим наружу и интегрируемся в трамвайную сеть, - сообщил Марат Хуснуллин. - Это решение даст нам, во-первых, развитие центра города, комплексное развитие территорий – несколько новых проектов, привлечение инвестиций в жильё, в создание рабочих мест».

Вице-премьер сообщил президенту, что новый проект метрополитена, с учетом озвученных предложений, находится на стадии завершения: «Проект практически готов, мы его можем запускать, буквально детали дорабатываем».

Напомним, строительство метрополитена в Челябинске было начато в 1992 году. Поначалу стройка велась за счет бюджетов всех уровней (в 2010 году федеральное финансирование было приостановлено), потом – только за счет региональной казны.

Проектом первой очереди было предусмотрено возведение пяти станций (Тракторозаводская - Комсомольская площадь – Площадь Революции – Торговый центр – Проспект Победы) и перегонных тоннелей общей протяженностью 6,8 километра.

Еще шесть лет назад предыдущий руководитель области заявлял, что хотел был поставить запятую после слова «нельзя» во фразе «Заморозить нельзя строить». В мае 2015 года на публичных слушаниях был одобрен проект первой очереди. Но дело так и не сдвинулось с мертвой точки.

Фото: пресс-служба президента