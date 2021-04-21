Путин: Челябинск на базе проекта метро сможет обновить систему общественного транспорта

Президент России Владимир Путин объявил о планах по развитию общественного транспорта в Челябинске и продолжении проекта челябинского метрополитена.

Соответствующее предложение прозвучало в ходе церемонии оглашения послания Федеральному Собранию.

«Челябинск – еще один наш город-миллионник – на базе давнего проекта строительства метрополитена тоже сможет обновить систему общественного транспорта», - подчеркнул глава государства.

Работа по обновлению общественного транспорта и формированию концепции развития челябинского метрополитена была инициирована губернатором области Алексеем Текслером.

В конце февраля вместе с вице-премьером Правительства РФ Маратом Хуснуллиным глава региона осмотрели текущее состояние метро, обсудили его перспективы. В настоящий момент идет подготовка новых проектных решений.