Вице-премьер исполнил мечту южноуральца Алексея Смородова побывать на «Формуле-1»

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко исполнил мечту Алексея Смородова из Челябинской области побывать на «Формуле-1». Алексей поделился своей мечтой на проекте «Ёлка желаний».

Как рассказали в пресс-службе правительства РФ, желание Алексея удалось исполнить даже несмотря на отмену российского Гран-при. Молодой человек вместе с мамой и сестрой прилетели в Сочи на финальный этап Российской дрифт-серии и посетили гонки на "Сочи Автодроме".

«Мы постарались сделать всё, чтобы, несмотря на ограничения, мечта Алексея максимально точно воплотилась в жизнь», – сказал Дмитрий Чернышенко.

Алексей вместе с мамой и сестрой увидели гоночные заезды в рамках российских соревнований по автоспорту, пообщались с именитыми пилотами и взяли у них автографы. Для Алексея Смородова и его семьи были организованы экскурсии по «Сочи Автодрому», автомузею Ника Панули, горам Красной Поляны. Они посетили развлекательный комплекс «Сочи Парк», Олимпийский парк и ощутили скорость и адреналин, прокатившись на дрифт-такси.

«Мы рады, что Лёша Смородов и его семья посетили “Сочи Автодром”, получили новые впечатления, вдохновились автоспортивной атмосферой, – cказал Алексей Титов, генеральный директор АНО “Росгонки”. – Было приятно видеть горящие глаза и искренние эмоции Алексея и его семьи, которая вместе с ним проживала эти моменты радости».

Алексей и его семья выразили огромную благодарность вице-премьеру, проекту «Ёлка желаний», а также руководству АНО «Росгонки».

«Я рассчитываю, что молодой человек исполнит ещё одну свою мечту и станет кардиохирургом. Мы же поддержим его в достижении этой цели», - отметил Дмитрий Чернышенко.

Благотворительная акция «Ёлка желаний» организуется проектом «Мечтай со мной». Она направлена на то, чтобы дети с ограниченными возможностями здоровья, дети, оставшиеся без попечения родителей, и дети из нуждающихся семей смогли ощутить атмосферу праздника и реализовать свою мечту. За время её существования было исполнено более 21 тысячи желаний. Личное участие в акции принимает президент России Владимир Путин.