17.10.2022
В Челябинске с сегодняшнего дня изменены схемы дорожного движения
17.10.2022
Андрей Ксензов заявил о скором окончании ремонта подземных переходов на проспекте Ленина
17.10.2022
О закулисье «Омнибуса» и его участии в движении «Белгородский ангел»
17.10.2022
В Челябинске стартовала акция «Сообщи, где торгуют смертью»
17.10.2022
Ремонт дорог в челябинском Шаголе вышел на финишную прямую
17.10.2022
В Верхнеуральске осужден живодер
Вице-премьер исполнил мечту южноуральца Алексея Смородова побывать на «Формуле-1»
29.06.2022
Челябинская область эффективно применяет меры поддержки IТ-отрасли в условиях санкций
12.05.2022
Почти 10,9 тысячи студентов смогут бесплатно учиться в вузах Челябинской области в 2023/2024 году
16.04.2022
Вице-премьер рекомендовал властям Челябинской области активнее вовлекать жителей в занятия спортом
15.04.2022
Текслер предложил растиражировать программу «Земский тренер» в других регионах страны
Многодетным отцам предоставят отсрочку от частичной мобилизации
14.10.2022
«Синара» приступила к модернизации троллейбусной инфраструктуры в Челябинске
13.10.2022
Текслер призвал глав выбирать более скромные форматы празднования Нового года
13.10.2022
Герой СВО из Карабаша
12.10.2022
Текслер распорядился отменить аукционы по закупке коньяка и вина за бюджетные средства
11.10.2022