Вице-премьер рекомендовал властям Челябинской области активнее вовлекать жителей в занятия спортом

В Челябинской области создана отличная спортивная инфраструктура и необходимо активнее вовлекать жителей в занятия спортом.

Об этом сказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко на открытой встрече с представителями спортивной отрасли, в которой принял участие и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

На сегодня 1,5 миллиона южноуральцев регулярно занимаются спортом, а 250 тысяч жителей сдали нормы ГТО. «Хотелось бы, чтобы здесь поднажали, в среднем по стране неплохо смотрится, но у вас отличная инфраструктура, вы - опорный регион по зимним видам спорта, по легкой атлетике вообще у вас объекты мирового уровня. Конькобежный центр, для сноуборда, ледовые дворцы для хоккея, площадки вы делаете, спасибо, что сдаете эти объекты вовремя», - отметил вице-премьер.

Алексей Текслер поблагодарил правительство РФ за активную поддержку Челябинской области, отметив, что все проекты, в том числе совместные с федеральным центром, продолжают реализовываться.

«Сегодня в регионе за счет бюджетных средств, в том числе и федеральных, строится 32 крупных спортивных объекта, только по нацпроекту «Демография» в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» мы в этом году запустим четыре значимых объекта, реализуем их благодаря участию федерального бюджета», - рассказал губернатор.

В 2022 году в Челябинской области планируется сдать спортивно-тренировочный центр «Рифей», региональный центр олимпийской подготовки по хоккею, новую чашу бассейна «Строитель» и тренировочный каток для ХК «Трактор».

Также продолжается строительство спортивных объектов за счет частных инвесторов. «Для масштабных частных проектов по строительству спортсооружений в регионе мы обнулили налог на имущество, выделяем землю и ряд других мер поддержки. И сегодня, подчеркну, эти проекты также продолжают строиться, более того, обсуждаем ряд новых проектов», - отметил Алексей Текслер.

В Челябинской области, по словам губернатора, особое внимание уделяется уличному спорту, в частности, строятся «умные» площадки. Всего в регионе действует более девяти тысяч спортивных объектов различного масштаба – от спортивных центров мирового уровня до спортплощадок шаговой доступности.

Дмитрий Чернышенко отметил, что правительство России выделит более двух миллиардов рублей на создание дополнительно более 80 умных спортивных площадок по всей стране. Всего в ближайшие три года на эти цели направят 12 миллиардов рублей. Федеральные средства получит и Челябинская область.

«Будет построено в шаговой доступности 370 инновационных спортивных площадок высокого уровня. Это позволит большому числу людей – и, конечно, детям – регулярно заниматься спортом», – подчеркнул вице-премьер.

Алексей Текслер обратил внимание на то, что в области, несмотря на серьезные вложения федерального и регионального бюджетов в развитие спортивной инфраструктуры пока остается потребность в игровых залах, бассейнах и других объектах. «Просьба рассмотреть возможность, в том числе используя экономию в международных стартах, увеличения финансирования на этом направлении», - обратился к вице-премьеру глава региона.

Дмитрий Чернышенко рассказал, что правительство планирует проиндексировать субъектам недостающие средства на закупку спортивного оборудования, на эти цели выделено более одного миллиарда рублей. «Трансферты получат все российские субъекты», - заверил вице-премьер.

Зампред правительства также рассказал, в следующем году каждый россиянин сможет получить социальный налоговый вычет за оказанные ему физкультурно-оздоровительные услуги в размере 120 тысяч рублей.