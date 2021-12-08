Владимир Путин и Джо Байден обсудили Украину: откровенно и по-деловому

Президенты России и США вчера, 7 декабря, провели переговоры по защищённому каналу видеосвязи. Телемост в общей сложности длился два часа. Всё это время Владимир Путин и Джо Байден общались тет-а-тет. Для широкой общественности Кремль опубликовал лишь первые несколько секунд секретной беседы.

Несмотря на закрытый характер переговоров, Москва и Вашингтон раскрыли темы разговора и поделились итогами встречи. И в том, как каждая из сторон прокомментировала переговоры, хорошо видна диаметральность позиций по самым болезненным вопросам.

Именно таким вопросом давно является Украина и ситуация возле её границ. В пресс-релизе Белого дома сообщается, что Президент США Джо Байден выразил обеспокоенность из-за «наращивания» военных сил России на границе с Украиной и дал российскому коллеге понять, что США ответят решительными экономическими и иными санкциями в случае вооруженного конфликта. Также американский лидер призвал Владимира Путина к деэскалации вокруг Украины и возврату к дипломатии.

В ответ на это Владимир Путин подчеркнул, что «не следует перекладывать ответственность на плечи России, поскольку именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у наших рубежей».

«Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений», — приводит слова российского президента Кремль.

Как выяснилось позднее из слов заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, Джо Байден такие гарантии отказался давать и подчеркнул, что «ни одна страна за пределами НАТО не может накладывать вето на расширение альянса», предаёт РИА «Новости».

Таким образом, обсуждение принципиального для Москвы вопроса о расширении Североатлантического альянса ни к какому конкретному результату не привело. Правда, президенты сошлись на том, что Россия и США будут продолжать диалог и необходимые контакты.

Помимо Украины, лидеры двух стран обсудили киберпреступность и ситуацию вокруг ядерной сделки с Ираном. В целом в Кремле оценили переговоры как откровенные и деловые.