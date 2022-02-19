Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе граждан РФ на военные сборы в 2022 году. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, правительству и региональным властям поручено обеспечить выполнение мероприятий, связанных с проведением военных сборов. Не подлежат призыву на военные сборы сотрудники и гражданские служащие правоохранительных органов, противопожарной службы, таможни. Также освобождены от призыва служащие авиационного и железнодорожного транспорта, плавающий состав судов морского и речного флота.

На время военных сборов за гражданином сохраняются заработная плата, рабочее место и социальные гарантии. Общая продолжительность военных сборов для запасников не может превышать два месяца.

Отметим, что мероприятие является плановым - сборы граждан России, находящихся в запасе Вооружённых сил, проводятся ежегодно. Так, например, в прошлом году аналогичный указ был подписан в конце апреля.