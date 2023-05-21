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21.05.2023

В Сатке загорелись стройматериалы на «Магнезите»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2023

В Сосновском районе грузовик сбил трактор
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2023

Подготовка к пляжному сезону: в Челябинске водолазы достали опасный мусор из городских водоемов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2023

Полицейские Челябинска нагрянули в спа-салон, где оказывались интимные услуги
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спецоперация на Украине
Владимир Путин
Денис Пушилин
ЧВК «Вагнер»
Евгений Пригожин
Артёмовск
Федерация
21.05.2023 17:27
Фото: Пресс-служба главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина

Владимир Путин поздравил российских военных с освобождением Артёмовска

Президент России Владимир Путин поздравил бойцов ЧВК «Вагнер» и военнослужащих всех подразделений ВС РФ с освобождением Артёмовска (украинское название - Бахмут). Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Владимир Путин поздравил штурмовые отряды «Вагнер», а также всех военнослужащих подразделений Вооружённых Сил Российской Федерации, которые оказывали им необходимую поддержку и прикрытие флангов, с завершением операции по освобождению Артёмовска», - сообщается на сайте Кремля.

Ранее Минобороны России официально заявило о полном освобождении Артёмовска. «На Артёмовском тактическом направлении в результате наступательных действий штурмовых отрядов «Вагнер» при поддержке артиллерии и авиации «Южной» группировки войск завершено освобождение города Артёмовск», – сообщили в ведомстве.

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин отметил особый символизм в том, что именно 20 мая произошло полное освобождение Артемовска, который украинские пропагандисты называли «неприступной крепостью». Он напомнил, что год назад, 20 мая 2022 года, в Мариуполе сдались в плен последние боевики нацбатальона «Азов».

Пресс-служба главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина показала кадры водружения флага Российской Федерации над освобожденным Артемовском.

В Кремле заверили, «все отличившиеся будут представлены к государственным наградам».

Денис Пушилин инициировал учреждение государственных наград ДНР за освобождение города Артёмовска. «Инициировал, теперь уже официально, учреждение государственных наград Донецкой Народной Республики Российской Федерации за освобождение Артемовска. Каждый из ребят должен быть награжден», - написал врио главы ДНР на своей странице.

спецоперация на Украине
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17.05.2023 17:04

Команда ЧЦЗ стала лидером областной Спартакиады по настольному теннису среди предприятий

17.05.2023 17:00

Высокопоставленный южноуральский таможенник подозревается в связях с контрабандистами

17.05.2023 16:51

Чурилово совершает дорожный рывок

17.05.2023 16:35

Главный режиссер Камерного театра в жюри юбилейного фестиваля театров малых городов России

17.05.2023 16:24

Эшшольция зацветет около Публичной библиотеки

17.05.2023 16:12

Третий звонок перед «Балетом»: Wink представил финальный трейлер сериала

17.05.2023 15:57

В сквере на Южноуральской в Челябинске полным ходом формируют комфортную среду

17.05.2023 15:48

Челябинцев приглашают на праздничный автопробег «Авторадио» и Фестиваль ретро-автомобилей

17.05.2023 15:34

Челябинск в 16-ый раз принимал песенный парад имени К.И.Шульженко

17.05.2023 15:15

Магнитогорца, не почистившего балкон, будут судить за падение льда на маленького ребенка

17.05.2023 15:07

Студентам ЮУрГГПУ вручили стипендии имени Дмитрия Быкова

17.05.2023 14:53

В Челябинской области в особенные даты лета ожидается свадебный бум

17.05.2023 14:48

Приём заявок на Бажовский фестиваль открыт

17.05.2023 14:18

Грозит ли поселкам под Копейском экологическая катастрофа?

17.05.2023 13:37

Суд оставил в силе приговор экс-депутату Госдумы от Челябинской области Белоусову и его тёще

17.05.2023 12:34

Южноуральцев предупреждают: Мошенники представляются операторами сайта «Госуслуги»

17.05.2023 12:06

Главой Миасского городского округа избран Егор Ковальчук

17.05.2023 11:42

«Таганай» приветствует прекрасную белокрылую пару: в нацпарк прилетели лебеди

17.05.2023 11:42

За первый квартал 2023 года на Урал завезли медпрепаратов и оборудования на 1,3 миллиарда рублей

17.05.2023 11:31

Назначены представители губернатора в комиссию по отбору кандидатов на пост главы Нагайбакского района