Владимир Путин поздравил российских военных с освобождением Артёмовска

Президент России Владимир Путин поздравил бойцов ЧВК «Вагнер» и военнослужащих всех подразделений ВС РФ с освобождением Артёмовска (украинское название - Бахмут). Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Владимир Путин поздравил штурмовые отряды «Вагнер», а также всех военнослужащих подразделений Вооружённых Сил Российской Федерации, которые оказывали им необходимую поддержку и прикрытие флангов, с завершением операции по освобождению Артёмовска», - сообщается на сайте Кремля.

Ранее Минобороны России официально заявило о полном освобождении Артёмовска. «На Артёмовском тактическом направлении в результате наступательных действий штурмовых отрядов «Вагнер» при поддержке артиллерии и авиации «Южной» группировки войск завершено освобождение города Артёмовск», – сообщили в ведомстве.

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин отметил особый символизм в том, что именно 20 мая произошло полное освобождение Артемовска, который украинские пропагандисты называли «неприступной крепостью». Он напомнил, что год назад, 20 мая 2022 года, в Мариуполе сдались в плен последние боевики нацбатальона «Азов».

Пресс-служба главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина показала кадры водружения флага Российской Федерации над освобожденным Артемовском.

В Кремле заверили, «все отличившиеся будут представлены к государственным наградам».

Денис Пушилин инициировал учреждение государственных наград ДНР за освобождение города Артёмовска. «Инициировал, теперь уже официально, учреждение государственных наград Донецкой Народной Республики Российской Федерации за освобождение Артемовска. Каждый из ребят должен быть награжден», - написал врио главы ДНР на своей странице.