Сегодня, 26 апреля, президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Российской Федерации Адаму Делимханову - за мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, отмечается в указе.

Напомним, что Адам Делимханов является депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва, членом комитета по безопасности и противодействию коррупции, советником главы ЧР, членом президиума регионального политического совета Чеченского регионального отделения партии «Единая Россия».

Находится на передовых позициях с начала специальной военной операции на Украине, непосредственно участвовал в освобождении Мариуполя.