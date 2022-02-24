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23.02.2022

Анонсы событий и мероприятий на 24 февраля
Владимир Зеленский
Федерация
24.02.2022 08:17

Владимир Зеленский обратился к россиянам: «Услышьте нас — народ Украины хочет мира»

Президент Украины Владимир Зеленский в ночь на 24 февраля обратился к россиянам. Видеозапись выступления опубликована в его официальном Telegram-канале. В своей речи украинский лидер призвал россиян выступить против возможной войны и объяснил, что настоящая Украина отличается от той, которую показывают в российских новостях.

Владимир Зеленский заявил, что украинский народ не поддерживает нацизм и не способен ненавидеть русскую культуру.

«Вам говорят, что мы - нацисты. Но разве может поддерживать нацизм народ, который за победу над нацизмом отдал больше восьми миллионов жизней?», - спросил у россиян глава украинского государства.

Президент подчеркнул, что Украина никогда не представляла и не представляет угрозу для России. Единственное, что хочет народ Украины - самостоятельно определять и строить свою историю  - «мирно, спокойно, честно».

Зеленский отметил, что украинцам не нужна «ни холодная, ни горячая, ни гибридная» война, но если у них попытаются отнять их свободу и жизни, они будут защищаться. «Не наступать - защищаться. Наступая, вы будете видеть наши лица»,  - предупредил глава государства.

Он также напомнил, что война принесёт с собой тысячи смертей, и больше всего от неё пострадают обычные люди, но именно люди, а не власти, могут сейчас предотвратить бойню. «Есть ли эти люди среди вас?», - спрашивает Зеленский. В заключении лидер Украины заявил, что ответить на вопрос «хотят ли русские войны?», могут только россияне.

Полный текст обращения публикуем ниже.

Сегодня я инициировал телефонный разговор с президентом Российской Федерации. Результат — тишина. Хотя тишина должна быть на Донбассе. Поэтому сегодня я хочу обратиться ко всем гражданам России. Не как президент, я обращаюсь к российским гражданам как гражданин Украины.

С вами нас разделяет более двух тысяч километров общей границы. Вдоль неё сегодня стоят ваши войска, почти двести тысяч солдат, тысячи боевых машин. Ваше руководство одобрило их шаг вперёд, на территорию другой страны. Этот шаг может стать началом большой войны на европейском континенте.

О том, что может произойти со дня на день, сегодня говорит весь мир. Причина может возникнуть в любой момент. Любая провокация, любая вспышка. Вспышка, которая может сжечь все.

Вам говорят, что это пламя принесёт освобождение народу Украины. Но украинский народ свободен. Он помнит о своём прошлом и сам строит свое будущее. Строит, а не разрушает, как рассказывают вам каждый день по телевизору.

Украина в ваших новостях и Украина в реальной жизни — это две совершенно разные страны, и главное их отличие в том, что наша — настоящая.

Вам говорят, что мы — нацисты. Но разве может поддерживать нацизм народ, который за победу над нацизмом отдал больше 8 миллионов жизней. Как могу быть нацистом я? Расскажите об этом моему деду, который прошел всю войну в пехоте Советской армии, а умер полковником в независимой Украине.

Вам говорят, что мы ненавидим русскую культуру. Как можно ненавидеть культуру, любую культуру? Соседи всегда обогащают друг друга культурно, однако это не делает их единым целым, не растворяет нас в вас. Мы разные, но это не повод быть врагами. Мы хотим сами определять и строить свою историю — мирно, спокойно, честно.

Вам говорили, что я прикажу наступать на Донбасс: стрелять, бомбить без вопросов. Хотя вопросы есть, и очень простые. Стрелять в кого? Что бомбить? Донецк, в котором я бывал десятки раз, видел лица, глаза? Артема, по которой гулял с друзьями? Донбасс-арену, где болел с местными за наших украинских пацанов на Евро? Парк Щербакова, где мы вместе выпивали, когда наши пацаны проиграли? Луганск у дома, где живет мать моего лучшего друга? Место, где похоронен отец моего лучшего друга?

Заметьте, я говорю сейчас на русском языке, но никто в России не понимает, о чём. Эти названия, эти улицы, эти фамилии, эти события — это все для вас чужое, незнакомое. Это наша земля, это наша история, за что вы будете воевать и с кем?

Многие из вас бывали в Украине, у многих из вас есть родня в Украине, кто-то учился в украинских ВУЗах, дружил с украинцами, вы знаете наш характер, знаете наших людей, знаете наши принципы, вам известно, чем мы дорожим. Так прислушайтесь же к себе, к голосу разума, к здравому смыслу. Услышьте нас — народ Украины хочет мира, власть Украины хочет мира. Хочет и делает, делает всё, всё, что может.

Мы не одни, это правда. Украину в этом поддерживает много стран. Почему? Да потому что речь не о мире любой ценой, речь о мире и о принципах, о справедливости, о международном праве, о праве на самоопределение, о праве самим определять своё будущее, о праве каждого общества на безопасность и праве каждого человека на жизнь без угроз.

Это всё важно для нас, это всё важно для мира. Я точно знаю, что это важно и для вас. Мы точно знаем — нам не нужна война, ни холодная, ни горячая, ни гибридная. Но если на нас будут наступать войска, если у нас попытаются отнять нашу страну, нашу свободу, наши жизни, жизни наших детей — мы будем защищаться. Не наступать — защищаться. Наступая, вы будете видеть наши лица. Не наши спины — наши лица.

Война — это большая беда. И у этой беды большая цена. Во всех смыслах этого слова. Люди теряют деньги, репутацию, уровень жизни, теряют свободу. Но самое главное: люди теряют своих близких, теряют себя.

На войне всегда всего не хватает. Чего хватает с лихвой — это боли, грязи, крови и смерти. Тысяч, десятков тысяч смертей.

Вам говорят, что Украина может представлять угрозу для России. Этого не было в прошлом, нет сейчас, не будет в будущем. Вы требуете гарантий безопасности от НАТО. И мы требуем гарантий нашей безопасности, безопасности Украины. От вас, от России и от других гарантов Будапештского меморандума.

Сегодня мы находимся вне любых оборонных альянсов. Безопасность Украины связана с безопасностью наших соседей. Поэтому сегодня надо говорить о безопасности всей Европы. Но наша главная цель — мир в Украине и безопасность наших граждан, украинцев. Для этого мы готовы говорить в том числе и с вами, в разных форматах, на любых площадках.

Война лишит гарантий всех. Гарантий безопасности не будет больше ни у кого. Кто от этого пострадает больше всего? Люди. Кто этого не хочет больше всего? Люди. Кто может этого не допустить? Люди. Есть ли эти люди среди вас? Уверен. Общественные деятели, журналисты, музыканты, актёры, спортсмены, ученые, доктора, блогеры, стендаперы, тиктокеры и многие другие - обычные люди, обычные, простые люди: мужчины, женщины, старики, дети, отцы и, главное, матери.

Ровно так же, как и люди в Украине, так же, как власти в Украине, - как бы вас ни пытались убедить в обратном. 

Я знаю, что это моё обращение не покажут на российском телевидении. Но граждане России должны его увидеть. Они должны знать правду. А правда в том, что нужно остановиться, пока не поздно. Если руководство России не хочет ради мира садиться за стол с нами, возможно, оно сядет за стол с вами.

Хотят ли русские войны? Я очень хотел бы ответить на этот вопрос. Но ответ зависит только от вас.

Граждане Роcсийской Федерации, дякую за увагу.

Автор: Татьяна Правдина
Владимир Зеленский
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22.02.2022 15:16

В Курчатовском районе Челябинска активизируют работу по сносу нелегальных ларьков

22.02.2022 15:06

В Челябинской области на карантине по ОРВИ находятся 99 классов и четыре школы

22.02.2022 14:59

Гехт: Размещение беженцев в Челябинской области не создаст дискомфорта для жителей

22.02.2022 14:32

Аналитики выяснили, какие подарки стоит ждать на 23 февраля

22.02.2022 14:25

Полицейские Челябинска задержали иностранца с крупной партией героина

22.02.2022 14:16

Суперзвезда джаза из Израиля даст концерты в Челябинске

22.02.2022 13:42

В Камерном театре открывается выставка, посвященная «Дороге жизни»

22.02.2022 13:33

ЮУЖД напоминает водителям о соблюдении правил пересечения железнодорожных переездов

22.02.2022 13:17

ГИБДД проверяет, кто и как паркуется на местах для инвалидов в Челябинской области

22.02.2022 12:54

В Челябинской области привито от ковида более 1,6 миллиона взрослых и более двух тысяч детей

22.02.2022 12:24

Мужчина, убивший жену и тяжело ранивший мастера на станции Карталы, пытался покончить с собой

22.02.2022 12:11

Челябинский цинковый завод продолжает внедрение зеленых технологий

22.02.2022 12:03

США заявили о притязаниях России на все территории бывшей Российской Империи

22.02.2022 11:51

В Карталах полицейские спасли из горящего дома женщину с двумя детьми

22.02.2022 11:47

«Уралкуз увеличил продажи продукции

22.02.2022 11:37

Мужчина, расстрелявший работников РЖД в Карталах, задержан

22.02.2022 11:32

Лежала на снегу без сознания: в Копейске третьеклассники избили одноклассницу

22.02.2022 11:26

За сутки заболело ковидом 3408 южноуральцев, умер 21

22.02.2022 11:19

В Магнитогорске принимают предложения от жителей по благоустройству

22.02.2022 11:13

Начальник Главгосэкспертизы России побывал в родном Магнитогорске и на родном ММК

22.02.2022 10:59

Минэкологии Челябинской области призывает южноуральцев не мусорить на водоемах

22.02.2022 10:40

Челябинская область сохраняет антилидерство по стоимости ПЦР-тестов

22.02.2022 10:29

Врач Игорь Майоров: Хирургическое лечение аритмии возможно даже в 90 лет

22.02.2022 10:02

Россия признала суверенитет ДНР и ЛНР. Реакция Украины

22.02.2022 09:47

Как COVID-19 влияет на головной мозг?

22.02.2022 01:21

Около входа в челябинский Сад Победы перевернулась иномарка

21.02.2022 23:49

С коркинских улиц исчезли бездомные собаки, жители подозревают массовые отравления

21.02.2022 21:32

Совбез России поддержал признание независимости ДНР и ЛНР: окончательное решение будет принято сегодня

21.02.2022 21:01

Ледовый городок на площади Революции Челябинска работает последний день

21.02.2022 20:03

Российские пограничники ликвидировали пятерых украинских диверсантов

21.02.2022 19:51

ФСБ: украинский снаряд разрушил российский объект погранслужбы

21.02.2022 19:48

Главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина признать независимость республик

21.02.2022 18:53

URALPRESS станет аквамариновым в знак поддержки людей с редкими заболеваниями

21.02.2022 18:45

Металлурги ЧЦЗ реализовали уникальный энергетический проект

21.02.2022 18:40

В 2022 году РЖД вложит более 257 млн рублей в реконструкцию контактной сети Петропавловского отделения ЮУЖД

21.02.2022 18:35

Группа РМК увеличила выпуск меди на 28% в 2021 году

21.02.2022 18:28

Анонсы событий и мероприятий на 22 февраля

21.02.2022 18:09

Более двух тысяч подростков Челябинской области уже сейчас смогут получить QR-код

21.02.2022 18:08

Благодаря УФСБ Челябинской области наказан посредник в передаче взятки налоговикам из Магнитки

21.02.2022 17:57

Собака, которую вооруженные изверги искалечили в Нагайбакском районе, начала вставать и есть

21.02.2022 17:30

Наркоманы продолжают атаковать подъезды челябинцев в поисках «закладок»

21.02.2022 17:13

Челябинский облсуд отменил приговор Пязоку и Вегельману

21.02.2022 16:45

«Голубое» топливо - в каждый дом

21.02.2022 16:43

В Челябинской области на карантине по ОРВИ находятся 169 классов и шесть школ

21.02.2022 16:06

Российские фермеры смогут строить дома на землях сельхозназначения

21.02.2022 15:47

Челябинскому дому-аквариуму грозит штраф за незаконную деятельность

21.02.2022 15:21

Во вторник в Челябинской области местами небольшой снег

21.02.2022 15:11

Число заболевших ковидом южноуральцев снижается, а число умерших растет

21.02.2022 15:01

В Магнитогорске появится временный «причал»

21.02.2022 14:46

В Кремле назвали причины эвакуации жителей Донбасса

21.02.2022 14:30

Озерчанин, сбивший двух юных сестер в поселке Метлино, отправлен в СИЗО

21.02.2022 14:12

ТОП-5 отелей Пунта Каны - где лучше отдыхать в Пунта Кане

21.02.2022 14:11

Шестой российский регион вводит режим ЧС из-за эвакуации жителей Донбасса

21.02.2022 13:47

Оплачивать подъемы на горнолыжных курортах «Солнечная долина» и «Егоза» теперь можно банковской картой вместо ски-пасса