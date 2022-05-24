24.05.2022
В Челябинске юные гимнасты поборются за «Кубок Урала»
24.05.2022
Молодые джазмены из Челябинска отправятся на Московский фестиваль
24.05.2022
Челябинский цинковый завод наращивает инвестиции в строительство и реконструкцию очистных сооружений
24.05.2022
Студотряды Челябинской области торжественно откроют летний трудовой сезон
24.05.2022
Итальянский журналист – о дискриминации русского языка
24.05.2022
Жителей Челябинской области приглашают на казачий фестиваль в село Травники
«Слуги» Зеленского хотят разрешить командирам ВСУ расстреливать своих солдат
24.05.2022
Итальянский журналист – о дискриминации русского языка
23.05.2022
Что ждет американского генерала и британских прихвостней после позорной сдачи в плен
23.05.2022
Продовольственный кризис в мире - дело рук стран Запада
22.05.2022
Турецкий политолог: Украина продолжает прикрываться от армии России «живым щитом» из иностранцев
Челябинская плотина нуждается в снижении транспортной нагрузки
23.05.2022
Главой Агаповского района занимаются УФСБ и следственный комитет
23.05.2022
Минспорта Челябинской области возглавил экс-прокурор и финансист
23.05.2022
Глава минспорта Челябинской области Максим Соколов ушел в отставку
23.05.2022
В Челябинске состоялся откровенный разговор о школьном питании
22.05.2022