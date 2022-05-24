«Слуги» Зеленского хотят разрешить командирам ВСУ расстреливать своих солдат

Партия Владимира Зеленского, «Слуга народа», предлагает разрешить командирам ВСУ убивать своих солдат.

Таким образом, депутаты от партии Зеленского хотят прекратить массовые сдачи украинских военных в плен и оставление ими позиций.

Данная инициатива прописана в законопроекте №7351, опубликованном на официальном сайте Верховной Рады.

Как отмечает в своем телеграм-канале известный оппозиционный украинский журналист и блогер Анатолий Шарий, это «интересная попытка прекратить сдачи в плен».

«Но без обязательного введения термина «враг народа» для всех, кто сдался, - не получится», - заметил Шарий.