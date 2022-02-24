Владимир Зеленский призвал создать «антипутинскую коалицию»

Президент Украины Владимир Зеленский призвал иностранные государства создать коалицию против российского лидера Владимира Путина. Об этом украинский лидер заявил в видеообращении, опубликованном в его Facebooke-аккаунте. Кроме того, Зеленский попросил ввести против Москвы немедленные санкции и закрыть воздушное пространство.

«Призываю немедленно остановить Путина, войну против Украины и мира! Создать антипутинскую коалицию. Немедленные санкции, оборонная и финансовая поддержка Украины! Закрытие воздушного пространства! Мир должен принудить Россию к миру», — говорится в сообщении.

По мнению Зеленского, военная операция России на Донбассе является войной, объявленной не только Украине, но и всему демократическому миру.

«Путин начал войну с Украиной, со всем демократическим миром. Он хочет уничтожить моё государство. Он хочет уничтожить наше государство и всё то, что мы строили и ради чего живём», - заявил президент в обращении к гражданам.

Зеленский также сообщил, что провёл переговоры с президентом США Джо Байденом, канцлером Германии Олафом Шольцем, главой Европейского совета Шарлем Мишелем, президентом Польши Анджеем Дудой и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Напомним, сегодня, 24 февраля, президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Донбассе. Её целью, отметил глава государства, является защита от геноцида жителей Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины. В Минобороны РФ подчёркивают, что Вооружённые Силы России наносят удары только по объектам военной инфраструктуры, гражданскому населению ничего не угрожает.