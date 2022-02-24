24.02.2022
Водители Челябинска продолжают занимать места для инвалидов
24.02.2022
Кубок СМИ имени Ольги Давиденко – больше, чем соревнования!
24.02.2022
В Челябинской области в два раза сократилось число классов и школ на карантине по ОРВИ
24.02.2022
Украина сообщает о сбитых российских самолётах. В Минобороны России это отрицают
24.02.2022
ЧелябГЭТ объявил о срочном наборе водителей и кондукторов
24.02.2022
Сбербанк работает в штатном режиме, клиентам доступны их средства и все сервисы
Владимир Зеленский призвал создать «антипутинскую коалицию»
24.02.2022
Украина сообщает о сбитых российских самолётах. В Минобороны России это отрицают
24.02.2022
Минобороны России сообщило об уничтожении авиационных баз Украины
24.02.2022
Украина переходит на военное положение
24.02.2022
Минобороны РФ: Россия не наносит удары по городам Украины
В Челябинской области почтили память погибших воинов
23.02.2022
Алексей Текслер дал поручения по приему беженцев из ДНР и ЛНР в Челябинской области
22.02.2022
URALPRESS станет аквамариновым в знак поддержки людей с редкими заболеваниями
21.02.2022
Можно ноги переломать: челябинцы активно жалуются на грязные снежные кучи и наледь
21.02.2022
Челябинские эко-активисты отказались от иска к Томинскому ГОКу
19.02.2022