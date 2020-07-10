Во имя Конституции: в России изменят порядок изъятия детей из семьи

В России изменится внесудебный порядок изъятия детей из семьи. Поправки вносятся для соответствия действующего законодательства нормам новой Конституции, сообщил ТАСС разработчик законопроекта, глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников.

По его словам, действующие нормы не гарантируют отсутствие злоупотреблений со стороны органов опеки и попечительства, несмотря на обязанность уведомлять прокуратуру и обращаться в течение 7 дней в суд о лишении или ограничении родительских прав. Такие гарантии обеспечиваются только судебным рассмотрением дела.

Поэтому вопрос об изъятии ребенка должен находиться только в компетенции суда, уточнил Павел Крашенинников. Новые поправки дополняют Гражданский процессуальный кодекс новой категорией дел особого производства “об отобрании ребенка у родителей (одного из них) или у других лиц, на попечении которых он находится, при непосредственной угрозе жизни или его здоровью”.

Напомним, некоторое время назад в Оренбургской области разгорелся скандал с изъятием детей у якобы неблагополучной семьи. Скандальное видео попало в сеть, и ситуация вышла на федеральный уровень. В результате разбирательств дети были возвращены родителям.