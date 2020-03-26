Военные построят 16 инфекционных центров в России

В России появятся новых 16 инфекционных центров. Объекты будут сданы в два этапа 30 апреля и 16 мая. Возведением будет заниматься Минобороны РФ. Об этом сегодня, 26 марта, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на заседании правительства.

По его словам, каждый комплекс будет рассчитан на 800 коек. В первую очередь центры появятся в Одинцово, Подольске, Нижнем Новгороде, Волгограде, Новосибирске, Оренбурге, Улан-Удэ и Уссурийске. Во вторую очередь объекты будут сданы в Ленинградской области, Смоленске, Калининграде, Ростове-на-Дону, Севастополе, Омске, Петропавловске-Камчатском и Хабаровске, пишут РИА “Новости”.

Отмечается, что на эти цели будет выделено 8,8 млрд рублей.