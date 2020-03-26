ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Военные построят 16 инфекционных центров в России

Федерация
Сегодня, 15:15

В России появятся новых 16 инфекционных центров. Объекты будут сданы в два этапа 30 апреля и 16 мая. Возведением будет заниматься Минобороны РФ. Об этом сегодня, 26 марта, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на заседании правительства.

По его словам, каждый комплекс будет рассчитан на 800 коек. В первую очередь центры появятся в Одинцово, Подольске, Нижнем Новгороде, Волгограде, Новосибирске, Оренбурге, Улан-Удэ и Уссурийске. Во вторую очередь объекты будут сданы в Ленинградской области, Смоленске, Калининграде, Ростове-на-Дону, Севастополе, Омске, Петропавловске-Камчатском и Хабаровске, пишут РИА “Новости”.

Отмечается, что на эти цели будет выделено 8,8 млрд рублей.

Отправить новость
Коронавирус
Федерация
Сегодня, 15:48
Россия прекращает чартерные полеты и эвакуирует граждан из-за рубежа
Интервью
Сегодня, 15:38
Пять острых вопросов
Блиц-опрос с Ириной Гехт по коронавирусу
Общество
Сегодня, 15:34
В нерабочую неделю мусор будут вывозить в обычном режиме
Общество
Сегодня, 14:31
Анализ на коронавирус будут делать еще в трех городах Челябинской области
24.03.20 23:44
В УрФО официально подтверждено еще четыре случая коронавируса
24.03.20 16:44
Банкам прописали ограничить обращение налички из-за коронавируса
24.03.20 14:18
После гречки россияне набросились на презервативы
24.03.20 14:16
Мишустин потребовал развернуть доплаборатории в регионах
24.03.20 13:19
В России банки начали поднимать ставки по ипотеке
24.03.20 13:16
В России задумались над созданием беспилотника для борьбы с коронавирусом
23.03.20 17:17
В России изменят схему подтверждения положительных тестов на коронавирус
23.03.20 14:41
Мишустин рассказал о новых мерах
23.03.20 13:46
В России рассказали о возможности получить отсрочку по уплате кредитов из-за коронавируса
23.03.20 13:08
Черное золото уступило пшенице в цене
Интервью
Сегодня, 15:38
Пять острых вопросов
Блиц-опрос с Ириной Гехт по коронавирусу
Общество
Сегодня, 14:10
В Челябинской области пациентов с диабетом возьмут под особый контроль
Новости
Сегодня, 15:48
Федерация
Россия прекращает чартерные полеты и эвакуирует граждан из-за рубежа
Сегодня, 15:34
Общество
В нерабочую неделю мусор будут вывозить в обычном режиме
Сегодня, 14:46
Общество
В Челябинске острая нехватка полицейских
Сегодня, 14:44
Экономика
Новый формат обслуживания обеспечивает МегаФону приток абонентов
Сегодня, 14:20
Федерация
В России количество зараженных коронавирусом увеличилось до 840
Опрос

Как вы считаете: Администрация Челябинска несёт ответственность за вырубку деревьев в городе?

Да
97%
Нет
3%
Материалы рубрики
Сегодня, 15:48
Федерация
Россия прекращает чартерные полеты и эвакуирует граждан из-за рубежа
Сегодня, 14:20
Федерация
В России количество зараженных коронавирусом увеличилось до 840
24.03.20 16:44
Федерация
Банкам прописали ограничить обращение налички из-за коронавируса
24.03.20 14:18
Федерация
После гречки россияне набросились на презервативы
24.03.20 14:16
Федерация
Мишустин потребовал развернуть доплаборатории в регионах
Теги
коронавирус
Сергей Шойгу
эпидемия
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика