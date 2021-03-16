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Володин придумал, как удержать россиян в регионах с помощью льготной ипотеки

В России предложили отказаться от единой ставки по льготной ипотеке. Ставку необходимо устанавливать в зависимости от среднедушевого дохода населения конкретного субъекта. С таким заявлением выступил председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин.

Политик считает, что власти должны создать такие условия, чтобы люди оставались в своих регионах. В качестве мотивации и предлагается устанавливать выгодные процентные ставки, пишет “Парламентская газета”.

Вячеслав Володин указал, что льготной ипотекой со ставкой в 6,5 % воспользовалось более 2 млн россиян. Более того, поддержку получила строительная отрасль, а в 61 субъекте был восстановлен спрос на жилье.

Парламентарий утверждает, что размер процентной ставки по ипотеке в зависимости от доходов населения сможет поддержать “бедные” регионы. Кроме того, это положительно повлияет на рынок труда в строительной отрасли.