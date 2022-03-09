Вопросы и ответы по новому пособию на детей от восьми до 16 лет

Министерство труда и социальных отношений подготовило ответы на вопросы по новому ежемесячному пособию на детей от восьми до 16 лет включительно. Новая мера поддержки предназначена для семей с невысокими доходами - чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума.

Как отметил президент Владимир Путин, эта мера начнет действовать с 1 апреля, а первые выплаты семьи получат в мае

Как будет рассчитываться размер пособия?

- Базовый размер пособия – 50% регионального прожиточного минимума на ребенка.

- Если при назначении пособия в размере 50% регионального прожиточного минимума на ребенка среднедушевой доход семьи – меньше прожиточного минимума, пособие будет назначено в размере 75% регионального прожиточного минимума на ребенка.

- Если при назначении пособия в размере 75% регионального прожиточного минимума на ребенка среднедушевой доход меньше прожиточного минимума, пособие будет назначено в размере 100% регионального прожиточного минимума на ребенка.

Куда подавать заявление?

Заявление можно будет подать на портале Госуслуги. Также будет предусмотрена возможность подать заявление лично.

- Куда будет поступать пособие?

- Пособие на детей от 8 до 16 лет включительно, как и все регулярные выплаты, зачисляется на банковские счета, привязанные к картам «МИР».

- Когда можно будет подать заявление на выплату?

- Заявление можно будет подавать с первого мая 2022 года. Первые выплаты будут приходить семьям с мая, при этом пособие будет рассчитываться с первого апреля.

То есть, если семья, например, получит первую выплату в мае, то она будет сразу за два месяца - за апрель и за май, если семья обратится, например, в конце мая, то пособие будет получено в июне сразу за 3 месяца - апрель, май и июнь.

- Что будет учитываться при назначении пособия?

- Это пособие, как и другие пособия для поддержки нуждающихся семей, будет назначаться по итогам комплексной оценки нуждаемости. То есть, учитываются:

• доходы;

• имущество;

• наличие заработка или объективных обстоятельств для его отсутствия (правило «нулевого дохода»).

Если в семье несколько детей этой возрастной категории, пособие назначается на каждого ребенка в возрасте от 8 до 16 лет включительно.

Сейчас по аналогичным принципам назначаются пособия на детей от 3 до 7 лет.