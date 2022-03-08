В России вводятся новые детские пособия

В Российской Федерации вводятся новые меры социальной поддержки семей с детьми – пособие на детей в возрасте от восьми до 16 лет.

О запуске новых пособий рассказал президент Владимир Путин накануне на встрече с женщинами летного состава российских авиакомпаний и сегодня в ходе поздравления женщин с Международным женским днем.

По словам главы государства, на сегодня в стране выработана система поддержки семей с детьми. Введены пособия для семей с невысокими доходам, воспитывающих детей разных возрастов (от нуля до полутора лет, от полутора лет до трёх, от трёх до семи), а также для беременных женщин. Кроме того, помощь получают родители, которые в одиночку воспитывают детей в возрасте от восьми до 16 лет.

Есть детские пособия, которые оказываются только на уровне регионов. Например, семьям с детьми от восьми до 18 лет. «От восьми до 18 лет – в некоторых регионах оказывают поддержку, в некоторых нет. Федеральной пока тоже нет», - отметил глава государства.

По словам президента, стоит задача выработать «единую, стройную, абсолютно понятную для всех систему поддержки будущих мам и всех детей до 18 лет».

Как отметил Владимир Путин сегодня в своем поздравлении женщин: «Считаю, что мы должны принять новое решение, – установить выплаты на детей от восьми до 16 лет включительно, подчеркну, для всех семей с невысокими доходами, поддержать их».

По словам главы государства, эта мера начнёт действовать с первого апреля, а первые выплаты семьи получат в мае.