08.03.2022
В пяти городах Челябинской области объявлены НМУ
08.03.2022
Анонсы событий и мероприятий на девятое марта
08.03.2022
Воспитанники челябинского хоккея вывезены в Крым из Херсона
07.03.2022
«Пусть валят!»: компании, которые стали уходить с российского рынка, потеряли лояльность каждого второго покупателя
07.03.2022
ГИБДД Челябинской области помогла семи большегрузам на занесенной трассе
07.03.2022
Не доверяйте незнакомцам: челябинка решила заработать на торговле криптовалютой и лишилась миллиона
В России вводятся новые детские пособия
23.12.2021
В 2022 году в Челябинской области введут новые меры соцподдержки
13.12.2021
Южноуральцы будут получать ежемесячную выплату при рождении второго ребенка
08.12.2021
В Челябинской области введут новое пособие для поддержки семей с детьми
21.09.2021
В Челябинской области будут ежегодно индексировать размер пособия при рождении ребенка
Российские храмы проводят сбор средств для беженцев и пострадавших мирных жителей Украины
07.03.2022
В Челябинске прошли задержания участников антироссийского несанкционированного митинга
06.03.2022
Депутат гордумы Челябинска Виталий Паутов поздравил женские коллективы Федоровки и Новосинеглазово с 8 Марта
05.03.2022
Виталий Паутов: Спецоперацию на Украине поддерживаю и в будущее смотрю с оптимизмом
05.03.2022
Виктор Рашников оценил ход реализации знаковых инвестиционных проектов Магнитки
04.03.2022