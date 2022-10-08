Восстановлено движение автомобилей по Крымскому мосту, на очереди - железнодорожное

Возобновлено движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту, прерванное из-за происшествия утром восьмого октября.

Сегодня состоялось заседание оперативного штаба Минтранса России, где прозвучали доклады о состоянии конструкций Крымского моста и ходе восстановительных работ.

«Состояние неповрежденной части автодорожного полотна позволяет запустить автомобильное движение по Крымскому мосту после 16:00 сегодня по одной полосе в В указанное время по Крымскому мосту было запущено движение автомобилей и автобусов в реверсивном режиме «Начато движение автотранспорта по Крымскому мосту», - сообщил в своем телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксенов. Он уточнил, что на данный момент открыто движение для легковых автомобилей и автобусов.

реверсивном режиме», – заявил министр транспорта России Виталий Савельев.

Глава Минтранса уточнил, что дал все поручения по усилению транспортной безопасности на объекте, в том числе по проведению усиленного досмотра. Весь транспорт, который будут пропускать по мосту, будет проходить полную процедуру осмотра.

Водителей грузовых фур просят ехать через Керченскую паромную переправу. Через два часа через пролив начинает ходить паром «Керчь-2».

Минтранс России также сообщил, что сегодня была проведена первичная оценка состояния инфраструктуры железнодорожной части Крымского моста на предмет возможности пропуска поездов. Проводятся восстановительные работы.

Специалисты обещали обеспечить работоспособность участка и организацию движения первых поездов к 20 часам по московскому времени субботы.

Часть поездов было отменено, часть – перенаправлено в Анапу.

Перевозчик АО ТК «Гранд Сервис Экспресс» сообщил, всего сегодня в сообщении с Крымом задействовано 11 поездов – пять в направлении в Крым, шесть в направлении из Крыма. Четыре поезда «Таврия», следующие в Крым, перенаправлены в Анапу. Пассажиры этих поездов размещены в санаториях и пансионатах Анапы. Пассажиры, изъявившее желание вернуться в место назначения, будут направлены туда бесплатно по готовности состава.

РЖД назначило дополнительные поезда из Анапы и Новороссийска в Москву. «Цена билетов фиксированная, чтобы рост спроса не сказывался на стоимости проезда для пассажиров», - подчеркнули в компании и заверили, что при необходимости готовы назначить ещё больше поездов или добавить вагоны в уже имеющиеся в расписании.

«Двухэтажный поезд №28 сообщением Симферополь – Москва отправился из столицы Крыма сегодня в 17:10 согласно графика. Поезд №8 Севастополь – Санкт-Петербург отправился из Севастополя в 17:15. Поезда проследуют по Крымскому мосту», - сообщили АО ТК «Гранд Сервис Экспресс»

В компании заверили, что возврат денежных средств за билеты на отмененные поезда будет осуществляться без удержания сборов.

Сегодня уже была возобновлена продажа билетов на восьмое и девятое октября на некоторые поезда (их список можно найти в телеграм-канале «Гранд Сервис Экспресс»). Возврат билетов на эти поезда будет осуществляться согласно стандартным правилам.

Напомним, происшествие на Крымском мосту произошло ранним утром в субботу, восьмого октября. После взрыва грузовика загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. Повреждены два пролета автомобильного полотна. Движение на Крымском мосту было полностью остановлено.