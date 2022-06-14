Встречи в Петербурге станут отправной точкой к новому миру

Несмотря на экономическую войну, которую недружественные страны начали против России, в международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге примет участие рекордное количество участников. Это подтверждает лишь одно - Россия задавала и задает тон на всем пространстве от Лиссабона до Владивостока.

Юбилейный 25-й Петербургский международный экономический форум проходит с 15-го по 18-е июня. По сути он стал первым в условиях совершенно новой реальности: экономической и международной. Что говорить, в непростое время мы живем. После 24-го февраля ситуация в мире резко изменилась – антироссийские санкции ударили по экономики не только России. Десятки стран мира объявили санкции России, но в мире более 160-ти стран. Так что, как говорят русские: «Свято место пусто не бывает». Сегодня много желающих наладить отношения с Москвой, запустить свой бизнес и занять пустующие ниши.

У России есть, что покупать, вдобавок - это большой рынок сбыта любой продукции: в РФ проживает 140 миллионов человек. Согласитесь, интерес большой.

Поэтому и желание участвовать в Петербургском экономическом форуме выразили официальные делегации и представители бизнес-объединений 69-ти стран и территорий: в том числе, и из недружественных государств.

По данным организаторов форума, в рамках деловой программы выступят более 500 спикеров - они подтвердили свое участие.

Это как представители России, так и гости из Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Венесуэлы, Египта, руководители международных организаций, представители бизнес-объединений Италии, Канады, США, Франции, члены научного и культурного сообщества России, Китая, Индии, Кубы, а также представители российских и иностранных компаний.

Многие из них приехали искать новые пути взаимодействия с РФ.

Свое участие в форуме подтвердили президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Ожидается, что они выступят на пленарных заседаниях, а также проведут ряд встреч.

Освещать это престижное событие будут 136 аккредитованных иностранных журналистов из более чем 30-ти государств.

Эти факты говорят о том, что Россия представляет большой интерес для мирового сообщества с точки зрения инвестиций несмотря ни на что.

Мировое сообщество сегодня прекрасно понимает, что лучше взаимодействовать с президентом России Владимиром Путиным, который остается влиятельным и сильным политиком, к которому прислушиваются и с мнением которого считаются, а Россия - слишком большая страна, чтобы война против нее не аукалась им в качестве бумеранга. Петербургский экономический форум давно вышел за пределы экономики и принять участие в нем стремятся многие известные политические лидеры.

Такой интерес к авторитетному собранию представителей деловых кругов многих стран - яркое свидетельство того, что дискредитация России и на этот раз обернулась явным провалом.