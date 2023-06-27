ВСУ под Соледаром использовали отравляющие вещества

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по позициям российских военнослужащих в районе города Соледар в ДНР запрещенными химическими боеприпасами. Об этом ТАСС сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, при детонации боеприпасов выделяется едкий дым, который вызывает жжение кожного покрова, а при вдыхании люди теряют сознание.

В данный момент специалисты из войск радиационной, химической и биологической защиты РФ устанавливают тип отравляющего вещества, примененный ВСУ при ударе, отметил он.

Как сообщает ТАСС, это уже не первый случай применения ВСУ химического оружия. В частности, в апреле украинские военные применили химические боеприпасы на запорожском направлении, в начале марта - на артемовском и донецком, а в феврале - на артемовском и соледарском.