Яна Лантратова: Россия очищается от предателей

Глава СК РФ Александра Бастрыкина поручил возбудить уголовное дело в отношении актера Артура Смольянинова, чье антироссийское выступление вызвало волну возмущения в РФ и обсуждение мер воздействия на падших звезд. Одной из первых отреагировала челябинский депутат Госдумы Яна Лантратова: «Вот и хорошо, что получилось без всяких обсуждений, а сразу к делу! Вопрос принципиальный, действовать надо решительно!» - сказала Яна Лантратова.
Накануне она писала: «Актёр Артур Смольянинов в интервью изданию "Новая газета Европа"* заявил, что если бы принимал участие в конфликте, то на стороне Украины. Ему "наплевать" на РФ, даже если от страны останется одна область, "а все остальное превратится в радиоактивный пепел". Человек потерял связь со своей страной, ему ближе позиция противников. Рада, что он уехал. Это очень хорошее решение. Не для него самого, а для нашей страны. Россия очищается от предателей. Они, правда, надолго уезжать не умеют, довольно быстро возвращаются. Делают вид, будто ничего и не произошло и в некоторых случаях им это даже прощается. Но это не тот случай. На кону судьба Родины.
Если бы Смольянинов и другие товарищи, выступающие с подобными заявлениями, поработали с нами на Донбассе, посмотрели на реальное горе людей, они бы так не думали. Они не видели раненых детей, которых я вывозила из-под отстрелов с 2014 года. Не видели глаза людей, которые от ударов украинской армии потеряли своё имущество, близких, вообще все. И жили восемь лет в этом ужасе.
Артистам не до этого было, они в это время развлекались, пили шампанское на корпоративах, зарабатывали деньги. Поехать на Донбасс, помочь людям, никто из них не захотел. Предпочли отсидеться в Америке.
Для законодателей такие заявления и действия - повод для размышлений. Думаю, нам обязательно это надо обсудить с коллегами, подумать, как реагировать и должна ли быть какая-то реакция на подобное».
Напомним, на высказывания Артура Смольянинова ответил ушедший добровольцем на фронт другой актер "9 роты" Сослан Фидаров: «По поводу того, что ты на поле боя меня пристрелишь, — мы оба понимаем, что этого ты никогда не сделаешь только потому, что на поле боя тебя никогда не будет» (t.me/RVvoenkor).
Одним из самых обсуждаемых ответов по поводу выступления Смольянинова стали слова зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, предложившего судить предателей «по особым правилам военного времени». После этого Красноярский сенатор, глава комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас напомнил всем, что «пока Госдума не приняла законы военного времени и они не подписаны президентом».