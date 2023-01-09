Яна Лантратова: Россия очищается от предателей

Глава СК РФ Александра Бастрыкина поручил возбудить уголовное дело в отношении актера Артура Смольянинова, чье антироссийское выступление вызвало волну возмущения в РФ и обсуждение мер воздействия на падших звезд. Одной из первых отреагировала челябинский депутат Госдумы Яна Лантратова: «Вот и хорошо, что получилось без всяких обсуждений, а сразу к делу! Вопрос принципиальный, действовать надо решительно!» - сказала Яна Лантратова.

Накануне она писала: «Актёр Артур Смольянинов в интервью изданию "Новая газета Европа"* заявил, что если бы принимал участие в конфликте, то на стороне Украины. Ему "наплевать" на РФ, даже если от страны останется одна область, "а все остальное превратится в радиоактивный пепел". Человек потерял связь со своей страной, ему ближе позиция противников. Рада, что он уехал. Это очень хорошее решение. Не для него самого, а для нашей страны. Россия очищается от предателей. Они, правда, надолго уезжать не умеют, довольно быстро возвращаются. Делают вид, будто ничего и не произошло и в некоторых случаях им это даже прощается. Но это не тот случай. На кону судьба Родины.

Если бы Смольянинов и другие товарищи, выступающие с подобными заявлениями, поработали с нами на Донбассе, посмотрели на реальное горе людей, они бы так не думали. Они не видели раненых детей, которых я вывозила из-под отстрелов с 2014 года. Не видели глаза людей, которые от ударов украинской армии потеряли своё имущество, близких, вообще все. И жили восемь лет в этом ужасе.

Артистам не до этого было, они в это время развлекались, пили шампанское на корпоративах, зарабатывали деньги. Поехать на Донбасс, помочь людям, никто из них не захотел. Предпочли отсидеться в Америке.

Для законодателей такие заявления и действия - повод для размышлений. Думаю, нам обязательно это надо обсудить с коллегами, подумать, как реагировать и должна ли быть какая-то реакция на подобное».