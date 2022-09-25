Явка на референдуме в ЛНР превысила 45%

Явка избирателей по итогам двух дней голосования на референдуме о вхождении Луганской народной республики в состав Российской Федерации составила 45,86%.

Об этом сообщает INTERFAX.RU со ссылкой на председателя Центральной избирательной комиссии ЛНР Елену Кравченко.

Между тем по итогам двух дней референдума по вопросу о самоопределении в Херсонской области участие в голосовании приняли более 30% от списочного состава избирателей, сообщила журналистам председатель областного избиркома Марина Захарова.

Захарова уточнила, что никаких провокаций за второй день голосования в Херсонской области зафиксировано не было.

Напомним, в Челябинской области также продолжается голосование на референдумах по вопросу вхождения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России для жителей этих территорий, находящихся нашего региона.

По вопросам участия в референдуме обращайтесь в колл-центр зарубежных избирательных комиссий на территории Челябинской области: 8-351-727-71-06.