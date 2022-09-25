25.09.2022
В Кыштыме травмировался гонщик из Екатеринбурга
25.09.2022
Идет третий день референдумов
25.09.2022
Явка на референдуме в ЛНР превысила 45%
24.09.2022
В Челябинске члены участковых комиссий ездят на выездные голосования в сопровождении полицейских
24.09.2022
В Златоусте полицейский спас собаку, запертую пьющей хозяйкой на балконе
24.09.2022
Безопасности избирательных участков во время референдума в Челябинске уделяется повышенное внимание
Явка на референдуме в ЛНР превысила 45%
23.09.2022
Янус Путконен: После референдума жители Донбасса ощутят себя по-настоящему русскими
23.09.2022
«Своих не бросаем: митинг-концерт в поддержку референдумов объединил тысячи челябинцев
23.09.2022
ВЦИОМ: Большинство жителей ДНР и ЛНР намерены проголосовать за присоединение к РФ
23.09.2022
В Челябинской области на четырех участках идет голосование по референдуму о вхождении в состав России
В 2023 году администрация Челябинска не собирается ставить столбики вдоль путей
23.09.2022
Фейк, который оказался не фейком
22.09.2022
Выпускник ЮУрГУ Петелин прибыл на МКС с двумя космонавтами и Чебурашкой
22.09.2022
Президент Путин объявил частичную мобилизацию в России
21.09.2022
На изучение необходимости продления метротрама в Челябинске готовы потратить 28 миллионов
20.09.2022