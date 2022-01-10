За лихачество на дорогах российским водителям грозит тюрьма

В России сегодня, 10 января, вступает в силу указ президента Владимира Путина об уголовной ответственности для водителей автомобилей, которые регулярно нарушают правила дорожного движения. Об этом говорится в обнародованном на официальном портале правовой информации документе.

Отмечается, что уголовная ответственность будет грозить автолюбителям, которые систематически выезжают на полосу встречного движения, трамвайные пути встречного направления, имеют многократные штрафы, лишены водительских удостоверений за подобные нарушения.

Тюремное наказание также будет применяться к гражданам, регулярно превышающим скоростной режим от 60 км/час. Максимальное заключение составит 3 года с запретом заниматься определенной деятельностью вплоть до полугода.

Помимо взятия под стражу, нарушителей будут штрафовать. Размер штрафа за агрессивное вождение установлен в размере от 300 до 500 тыс. рублей или официальной зарплаты за 2-3 года.