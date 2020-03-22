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За последние сутки в России зарегистрирован еще 61 случай коронавируса

Федерация
Сегодня, 21:52
Автор: 
Олеся Денисова

За последние сутки в России зарегистрирован еще 61 случай новой коронавирусной инфекции (СOVID-19) в шести регионах, в том числе 54 случая – в Москве, по два случая в Кировской области и Удмуртской Республике, по одному – в Новгородской, Архангельской и Брянской областях.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Москвы, среди новых заболевших в столице есть граждане других государств. Все они также получают необходимое лечение в стационарах города. Всего к настоящему моменту в столице зарегистрирован 191 случай заболевания.

Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 367 случаев коронавирусной инфекции, в том числе в Уральском федеральном округе (УрФО) официально подтверждено 15 случаев.

По состоянию на утро 22 марта в мире подтверждено 305 тысяч 980 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 224 тысячи 482 случая зарегистрировано в 158 странах мира (за сутки добавились пять стран), остальные – в Китае.

Автор: 
Олеся Денисова
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