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За сутки в УрФО 128 новых случаев коронавируса, в России - 4268

Федерация
Сегодня, 22:03
Автор: 
Олеся Денисова

За последние сутки в России официально подтверждено 4 тысячи 268 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 76 регионах, что на 1792 случая меньше, чем сутки назад.

Ранее число подтвержденных случаев прирастало на 1275, 715, 622, 60, 614, 216, 372 и 519 случаев.

В Москве за сутки подтверждено 2 тысячи 26 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

В Уральском федеральном округе новые заболевшие зарегистрированы в Свердловской области (плюс 50), в Тюменской области (плюс 27), в Ямало-Ненецком автономном округе (плюс 24), в Челябинской области (плюс 14), в Ханты-Мансийском-автономном округе (плюс 13). Общий прирост – 128 случаев, ранее прирост был 93, 96, 67 и 100 случаев. В Челябинской области зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса.

По состоянию на утро 20 апреля в мире подтверждено 2 миллиона 405 тысяч 287 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (прирост за сутки – 3,2%, до этого был прирост 3,5%, 4%, 4,8%, 4,3% и 3,8). Из них 2 миллиона 321 тысяча 50 случаев (плюс 3,4%) зарегистрировано в 181 стране мира, в Китае - 84 тысячи 237 случаев (прирост 0,04%).

В Российской Федерации зарегистрировано 47 тысяч 121 случай коронавирусной инфекции в 85 регионах, в том числе в Москве – 24 тысячи 324 случая.

Выписаны по выздоровлению за весь период по России 3 тысячи 446 человек (плюс 155), в Москве – 1838 человек. Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования.

В УрФО официально подтверждено 883 случая: в Тюменской области – 254, в Ханты-Мансийском автономном округе – 188, в Свердловской области – 191 человек, в Ямало-Ненецком автономном округе – 140, в Челябинской области - 97 случаев, в Курганской области – 13.

Коронавирус унес жизни 405 человек (за сутки умерло 44). Наибольшее число смертей зарегистрировано в Москве – 204 (за прошлые сутки 28 человек), Московской области – 49, в Республике Башкортостан – 14, в Республике Дагестан - девять, в Санкт-Петербурге и Краснодарском крае – 8, в Псковской области – шестеро, в Чеченской Республике, в Республике Ингушетия, в Хабаровском крае, Владимирской, Пензенской, Нижегородской и Воронежской областях – пятеро, в Пермском крае, Ставропольском крае, в Республике Коми, в Удмуртской Республике, Республике Калмыкия, Астраханской и Новосибирской областях – трое.

В УрФО зарегистрировано четыре случая смерти от коронавируса: в Тюменской области – два, в Свердловской и Челябинской областях и в ЯНАО – по одному.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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