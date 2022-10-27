Законопроект о чистоте русского языка рассмотрит Государственная Дума

Правительство Российской Федерации внесло законопроект в Госдуму с поправками в закон «О государственном языке Российской Федерации».

«Проект федерального закона предполагает недопустимость использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке, перечень которых содержится в нормативных словарях», — говорится в сообщении на сайте Госдумы РФ. Норма «направлена на защиту русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов».

«Проект федерального закона вводит такие понятия, как нормативные словари, нормативные грамматики и нормативные справочники, фиксирующие нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации», — уточняется в документе.