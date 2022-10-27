27.10.2022
Законопроект о чистоте русского языка рассмотрит Государственная Дума
27.10.2022
Жителям Ленинского района по душе новое наполнение сквера ДК «Станкомаш»
27.10.2022
Нарушитель возместил ущерб Челябэнерго в полном объеме
27.10.2022
ВТБ начал работать по новым условиям «семейной ипотеки»
27.10.2022
Южноуральцам рассказали о трендах в соцсетях
27.10.2022
Бывшего директора МКУ «Городская среда» выпустили из СИЗО
Законопроект о чистоте русского языка рассмотрит Государственная Дума
Проект правительства РФ ограничивает использование иностранных слов при наличии русских аналогов
21.09.2022
Володин заявил, что решение депутатов Госдумы участвовать в СВО получит поддержку
06.06.2022
Володин: Россия перестает исполнять решения ЕСПЧ
25.05.2022
Госдума отменила возрастной предел для контрактников
25.05.2022
Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете «суррогатной торговли детьми»
В Челябинской области мобилизованным и добровольцам выплатят по 50 тысяч рублей
26.10.2022
В Челябинской области построят еще четыре школы и восемь детсадов до конца 2022 года
26.10.2022
Южноуральские аграрии собрали рекордный урожай зерна
26.10.2022
Челябинцы требуют назвать адреса бомбоубежищ, но это государственная тайна
26.10.2022
В Каслях восстанавливают исторически ценное здание бывшего госпиталя
25.10.2022