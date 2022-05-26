Замглавы МЧС РФ Андрей Гурович освобожден от занимаемой должности

Президент России Владимир Путин освободил Андрея Гуровича от должности заместителя главы МЧС РФ.

Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Гуровича Андрея Михайловича от должности заместителя министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», - говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его подписания, 25 мая 2022 года.

Андрей Гурович был назначен заместителем главы МЧС России четвертого июня 2018 года. До этого руководил управлением Федерального казначейства Москвы (с мая 2015 года) и работал в ФМС.

Напомним, 25 мая 2022 года Владимир Путин назначил главой МЧС РФ Александра Куренкова, который ранее служил в ФСБ, в Федеральной службе охраны (ФСО) и перед назначением был заместителем директора Росгвардии.