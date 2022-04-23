Запрет на полеты в 11 аэропортов России продлен до первого мая

Росавиация в десятый раз продлила запрет на полёты в 11 аэропортов центральной части и юга России.

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до первого мая 2022 года 03:45 по московскому времени», - сообщило ведомство на своем сайте.

Полёты по-прежнему временно приостановлены в следующие аэропорты: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь, Элиста.

Росавиация рекомендует авиакомпаниям организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Остальные аэропорты России, включая международные, работают в штатном режиме, подчёркивается в сообщении.

Напомним, что в первый раз режим временного ограничения полётов Росавиация ввела 24 февраля, в день начала военной спецоперации в Украине. Изначально запрет действовал до второго марта. Позже решение о закрытии аэропортов неоднократно продлевали.

Временно неработающие аэропорты получат субсидии на восстановление финансового баланса, авиакомпании - субсидии на поддержку операционной деятельности.

Пассажирам, которые не по своей вине не смогли совершить поездки по стране или за рубеж, будет возвращена полная стоимость авиабилетов.