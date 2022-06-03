Сегодня, 2 июня, в Луганске в сквере имени Героев Великой Отечественной войны прошел митинг-реквием, посвящённый памяти погибших при авиаударе ВСУ по зданию Луганской администрации. Тогда украинская пропаганда цинично объяснила произошедшее «взрывом кондиционера» и это стало точкой невозврата для Юго-Востока страны, побудившей Донбасс взять в руки оружие, чтобы отстаивать свою свободу и независимость.

"В 14:55 2 июня 2014 года штурмовик СУ-25 с 70 мм неуправляемыми авиационными ракетами и 30 мм авиационными пушками нанес удар по зданию областной администрации города Луганска. В результате ракетного удара 28 человек получили осколочные ранения и 8 граждан погибло, В 150-ти метрах находилась детская площадка, погибли дети. Фашизм показал своё истинное лицо, поэтому мы вынуждены были, взяв оружие, встать на защиту ЛНР! ", - сказал на митинге глава республики Леонид Пасечник.

Жители Луганска: Один раз страна стреляет в своих, потом становится чужой Михаил Бондаренко Поделиться

В историю республики этот день вошёл как начало геноцида мирного населения Луганска.

"Для меня это точка отсчета другой жизни и нового уровня борьбы. Я ненавижу оружие и знаю, что многое можно решить словами, моим оружием стало слово. Я задумывалась, почему я в тот момент выжила, так как за считанные минуты ушла с того места, куда прилетели снаряды. После этого я начала собирать информацию по погибшим детям совместно с Анной Сорокой и Сергеем Беловым, чтобы навсегда сохранить память о военных преступлениях Украины! ", - рассказала свою историю журналист, на момент событий сотрудник пресс-службы главы правительства ЛНР Оксана Чигрина.

Свою страшную историю рассказала и луганчанка Светлана Гиза. В тот день она с коллегами снимала для телевидения передачу об оказании доврачебной помощи, а ее муж припарковал машину напротив администрации Луганска, так как она попросила его принести манекены для съемки. Он чуть не дошел – в этот момент и был нанесен авиаудар. «Мы видели самолеты, - говорит Светлана, - но мы даже представить не могли, что будут бомбить своих. Мужа Александра она похоронила четвертого июня 2014 года, он был руководителем общественной организации «Каскад», которая занималась перезахоронением без вести пропавших людей. «Один раз страна стреляет в своих людей, потом становится чужой, - сказала Светлана, - так и Украина для нас она чужая! Мы вместе с Россией и этим гордимся!».