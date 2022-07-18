18.07.2022
Гвоздестояние и практика Шодхан: южноуральцев приглашают на фестиваль телесных практик (6+)
18.07.2022
Пожарные Карабаша справили новоселье
18.07.2022
Выбран подрядчик для реконструкции очистных в Металлургическом районе Челябинска
18.07.2022
Президент РФ отметил спасателей Кыштыма
18.07.2022
Турбина для «Северного потока» отправлена в Германию
18.07.2022
Русские хакеры выявили шпионов среди граждан России
Живой щит в Авдеевке спасает укронацистов от возмездия
18.07.2022
Русские хакеры выявили шпионов среди граждан России
15.07.2022
Из Челябинска батальон резерва контрактников «Южноуралец» отправился на Украину
15.07.2022
Челябинская область пришла на помощь страдающему от обстрелов ВСУ монастырю на Донбассе
15.07.2022
В Челябинской области введен упрощенный порядок приобретения гражданства для прибывших из ДНР, ЛНР
Из Челябинска батальон резерва контрактников «Южноуралец» отправился на Украину
15.07.2022
В Челябинске Ленинградский мост снова открыт для транспорта и пешеходов
15.07.2022
В ГИБДД объяснили, почему в автогородке на площади Революции так мало детей
14.07.2022
Скоро «мусорная дорога» выйдет прямиком на Кировку: центр Челябинска превратили в помойку
13.07.2022
Сотрудники ФСБ защищают южноуральцев от тайных «наблюдателей»
12.07.2022