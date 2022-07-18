Живой щит в Авдеевке спасает укронацистов от возмездия

Воюющий в ДНР доброволец из Челябинска Юрий Гагарин с позывным «Ангел» рассказал, почему союзные войска до сих пор не подавили украинскую артиллерию, обстреливающую Донецк. Подразделения Вооружённых сил Украины, регулярно бьющие по городским кварталам, расположены в Авдеевке.

– Они тяжёлую гаубичную батарею установили прямо между жилыми домами, а ракетные системы ВСУ стоят возле бомбоубежища, где прячутся более сотни гражданских. То есть, украинцы продолжают применять тактику «живого щита», – пояснил Юрий Гагарин, выйдя на связь из Донбасса в рамках прямого эфира программы «Соловьёв Live».

Специально для «диванных стратегов» доброволец пояснил, что уничтожить украинские позиции не представляет большого труда, их координаты известны. Но неизбежным последствием массированного удара стали бы многочисленные жертвы среди местных жителей.

– Проблем нет – скинул несколько «пятисоток», потом пришёл и убрал мусор. Но это жертвы среди гражданских, которые очень ждут нас, ждут, как своих освободителей. Не для того мы затеяли всё это, чтобы прийти на выжженное поле, – заключил южноуралец.