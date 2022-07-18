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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
 Собственный корреспондент агентства «Урал-пресс-информ» в Луганске Михаил Бондаренко побыва
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18.07.2022

Выбран подрядчик для реконструкции очистных в Металлургическом районе Челябинска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.07.2022

Президент РФ отметил спасателей Кыштыма
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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нацизм
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ЛНР
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Вооруженные силы РФ
Челябинск
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Живой щит в Авдеевке спасает укронацистов от возмездия

Воюющий в ДНР доброволец из Челябинска Юрий Гагарин с позывным «Ангел» рассказал, почему союзные войска до сих пор не подавили украинскую артиллерию, обстреливающую Донецк. Подразделения Вооружённых сил Украины, регулярно бьющие по городским кварталам, расположены в Авдеевке.

– Они тяжёлую гаубичную батарею установили прямо между жилыми домами, а ракетные системы ВСУ стоят возле бомбоубежища, где прячутся более сотни гражданских. То есть, украинцы продолжают применять тактику «живого щита», – пояснил Юрий Гагарин, выйдя на связь из Донбасса в рамках прямого эфира программы «Соловьёв Live».

Специально для «диванных стратегов» доброволец пояснил, что уничтожить украинские позиции не представляет большого труда, их координаты известны. Но неизбежным последствием массированного удара стали бы многочисленные жертвы среди местных жителей.

– Проблем нет – скинул несколько «пятисоток», потом пришёл и убрал мусор. Но это жертвы среди гражданских, которые очень ждут нас, ждут, как своих освободителей. Не для того мы затеяли всё это, чтобы прийти на выжженное поле, – заключил южноуралец.

Украина
нацисты
Фашизм
нацизм
ДНР
ЛНР
Армия
Вооруженные силы РФ
Челябинск
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18.07.2022

Русские хакеры выявили шпионов среди граждан России
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18.07.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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18.07.2022 12:23

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18.07.2022 12:06

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18.07.2022 11:29

Живой щит в Авдеевке спасает укронацистов от возмездия

18.07.2022 10:55

Сергей Авдеев: В Челябинске разрабатывают проектную документацию на ремонт «Сказа об Урале»

18.07.2022 10:53

Турбина для «Северного потока» отправлена в Германию

18.07.2022 10:48

Русские хакеры выявили шпионов среди граждан России

18.07.2022 10:04

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В Челябинской области полицейские задержали 14 участников ОПГ

13.07.2022 22:55

Как работает таргетированная реклама и зачем она нужна

13.07.2022 18:20

Четыре ДТП произошло на железнодорожных переездах ЮУЖД за 6 месяцев 2022 года

13.07.2022 16:59

В России сегодня можно наблюдать Суперлуние

13.07.2022 16:51

В Челябинске переименовали вокзалы

13.07.2022 16:38

В Челябинске новые высокие бордюры спровоцировали серьезное ДТП