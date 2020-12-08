Живущих в многоквартирных домах россиян ждет 10 запретов

С начала следующего года в стране вступают 10 новведений, которые коснутся жильцов многоквартирных домов. В частности, россиянам будет запрещено хранить личные вещи на чердаках и в цоколе, а газовые плиты нельзя будет использовать в случае их поломки и без техосмотра специалистами.
Как уточнил эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский, с нового года вступает постановление правительства “Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации”.
Согласно новым правилам, жильцам будет запрещено оставлять без присмотра горящие свечи, непотушенные сигареты на балконах и лоджиях. Решетки на окнах подвалов должны открываться. Эксперт считает, что пожарные могут заинтересоваться и первыми этажами, особенно, если окна и двери указаны как эвакуационные выходы, передает мнение Алексея Кричевского “Прайм”.
С января 2021 года все аварийные и эвакуационные выходы должны открываться без ключа или иметь запорную арматуру с дистанционной разблокировкой.
Правонарушения будут караться по ст.20.4 КоАП РФ штрафом в размере от 2-5 тысяч рублей. Однако каких-то принципиальных изменений эксперт не увидел. Он также уверен, что жильцы старых домов, которым более 20 лет могут не беспокоиться.