Александр Ясинский: Росгвардии в Челябинской области есть чем гордиться

Росгвардия отметила свой первый юбилей – 5-летие. О том, какой путь за это время пройден, о личных достижениях корреспондент агентства «Урал-пресс-информ» беседует с начальником Управления Росгвардии по Челябинской области генерал-майором Александром Ясинским.

- Александр Юрьевич, чем уникальна Росгвардия на Южном Урале?

- У нас в регионе 6 специальных подразделений: мобильные отряды особого назначения в Челябинке, Златоусте и Магнитогорске, ОМОН на транспорте, СОБР и авиационный отряд. Расположение отрядов и в столице Южного Урала, и на юге, и в горнозаводской зоне области позволяет ведомству обеспечивать безопасность 3.5 миллиона жителей по всей ее территории.

Также в Челябинской области более 11 тысяч государственных объектов, которые подлежат обязательной охране. Кнопками тревожной сигнализации оборудованы все садики, школы и даже автомобили скорой помощи. В регионе работают 35 подразделений вневедомственной охраны. В некоторых населённых пунктах это единственные представители правоохранительных органов. Группы задержания обеспечивают покой и безопасность граждан в круглосуточном режиме.

- Какой путь прошло ведомство на Южном Урале за 5 лет?

- Пять лет назад мы начинали с нуля, необходимо было наладить структуру, а также выстроить взаимодействие со всеми силовыми ведомствами, но мы прошли этот непростой путь становления и при этом достойно выполняли наши повседневные боевые задачи.

Сейчас уже налажены связи и с администрациями, и с предпринимателями. Хочется сказать большое спасибо Алексею Леонидовичу Текслеру, он выделил нам 30 автомобилей в преддверии саммитов ШОС и БРИКС. Для бойцов группы задержания войск нацгвардии это хорошее подспорье.

Тем более, впечатляет и результат - на всех объектах, которые охраняют сотрудники вневедомственной охраны, не было допущено ни одной кражи.

Также хочется сказать большое спасибо Виктору Филипповичу Рашникову, который выделил 40 миллионов рублей на ремонт помещений, в которых живут сотрудники Магнитогорского ОМОНа. Благодаря ему, для наших сотрудников созданы достойные условия проживания.

- Вы можете привести примеры мужества и героизма ваших сотрудников?

- В Ингушетии наши сотрудники при проведении операции уничтожили двух боевиков. Они были награждены за проявленный героизм.

Но и находясь на родине, бойцы Росгвардии часто проявляют героизм, причём иногда во внерабочее время. Например, сотрудник ОМОНа в Бредах спас во время пожара четырех детей вместе с матерью.

- Мы знаем, Александр Юрьевич, что директор Федеральной службы войск национальной гвардии наградил вас табельным оружием. Расскажите, как это было.

- Да, действительно, Виктор Васильевич Золотов наградил меня именным пистолетом Макарова, сейчас он хранится в сейфе, как и положено. Это очень высокая оценка не только моей работы как руководителя, но и деятельности всего Управления Росгвардии по Челябинской области. Я благодарен своим сотрудникам за тот огромный труд, который они проделали.

Меня очень радует, что мы часто становимся лучшими среди всех органов территориальных управлений по Уральскому округу, и не только по служебным показателям, но и, например, по умению стрелять или по дзюдо. Недавно у нас в Центре Олимпийской подготовки проходил чемпионат Уральского федерального округа по дзюдо, где шесть из 9 золотых медалей получили именно наши сотрудники. Также мы прививаем любовь к спорту молодёжи. У нас есть подшефные организации, например, клуб «Стронг», наши сотрудники уделяют много времени патриотическому воспитанию подрастающего поколения, мы часто проводим с членами клуба спортивные мероприятия.