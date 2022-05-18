Южноуральскую землю передадут для памятной стелы, которая будет установлена на территории «Невского пятачка»

Сегодня, 18 мая, состоялась церемония передачи южноуральской земли для памятной стелы красноармейцам из Челябинской области, защищавшим Ленинград, которая будет установлена на территории «Невского пятачка» в Ленинградской области. Памятник изготовлен по инициативе сенатора РФ Маргариты Павловой при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

На привокзальной площади города прошла церемония заполнения гильзы землей из шести городов Челябинской области, сыгравших значительную роль в обороне города-героя Ленинграда. Эта гильза станет частью памятной стелы «Воинам Челябинской области», которая будет установлена в Ленинградской области на «Невском пятачке». Элементом мемориальной стелы станет гильза от снаряда с южноуральской землей.

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Добавим, что по предложению председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко памятные плиты будут установлены на «Невском пятачке» в память о воинах из разных регионов России, павших в боях под Ленинградом.

«Идея принадлежала Валентине Матвиенко, чтобы люди могли почитать память погибших солдат. На «Невском пятачке» шли самые ожесточенные бои за Ленинград. Это небольшой участок, сыгравший решающую роль в удержании линии фронта и прорыве блокады города. На данный момент установлено, что там погибло 847 солдат из Челябинской области. Поисковые работы идут до сих пор», - отметила сенатор Челябинской области Маргарита Павлова.

Отправка гильзы с южноуральской землей – это еще и связь между городами. Всего же при защите Ленинграда и Ленинградской области погибли больше 14 тысяч южноуральцев.

«Низкий поклон жителям Ленинграда, которые пережили и выстояли в блокаду. Хочу каждого здесь присутствующего заверить, что сотрудники Росгвардии с честью продолжат великие традиции мужества и беззаветной верности нашей Родине, заложенные их предками. Бойцы Росгвардии всегда были и остаются надежным оплотом страны», — обратился к собравшимся начальник упарвления Росгвардии по Челябинской области Александр Ясинский.

«Нужно формировать у южноуральцев гордость за свою малую родину. Появление стелы – это не только дань уважения, это еще напоминание о том, что никто не забыт и ничто не забыто», - сказал председатель Челябинского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Анатолий Сурков.

Сама стела изготовлена из змеевика, а барельеф из чугуна. На стеле представлен фрагмент сражения, воссозданный по фотоснимку. Автор – Владислав Булычев.

«Чтобы получить изображение наши историки изучали фотографии тех лет, разрушенного моста, фото бойцов. Было несколько проектов, окончательный мы согласовали с автором «Невского пятачка». Использовали мы змеевик, потому что это ассоциация с Челябинской областью. Он был добыт ручным способом в южноуральских горах. Барельеф сделан из чугуна, потому что он также ассоциируется с нашим регионом. Он был отлит в Каслях. Стела готова, осталось только гильзу заполнить землей. Она сверху будет сплющена и напоминать символичный вечный огонь, который горел тогда в землянках», - рассказывает автор памятника Владислав Булычев.

«Гильза, в которой будет храниться южноуральская земля, от артиллерийского снаряда, который был найден поисковым отрядом из Челябинска в Ленинградской области», - добавил герой России Сергей Зяблов.

Челябинская область станет 30 регионом России, которая установит на «Невском пятачке» свои монументы с капсулой, в которой будет южноуральская земля. Ее сегодня в специальных кисетах привезли из Магнитогорска, Златоуста, Миасса, Нагайбакского района, Челябинска и Кыштыма.

«Был проведен торжественный забор земли для ее передачи. Специально для этого был сшит кисет. Кыштым во время Великой Отечественной войны оказался той опорой для маленьких детей детских домов Ленинграда, которых привезли сюда и обогрели теплом кыштымцы. Сюда же были эвакуированы и педагогические вузы», - рассказывает глава Кыштымского городского округа Лариса Шеболаева.

Открытие стелы «Воинам Челябинской области» состоится в июне.

СПРАВКА:

«Невский пятачок» – условное обозначение плацдарма на левом берегу Невы напротив Невской Дубровки. Советские войска удерживали эту территорию с 19-го сентября 1941-го по 29-е апреля 1942-го года и с 26-го сентября 1942-го по 17-е февраля 1943-го года.

Этот небольшой участок сыграл решающую роль в удержании линии фронта и прорыве блокады Ленинграда. Здесь шли ожесточенные бои и погибли тысячи бойцов, в том числе жители Челябинской области.