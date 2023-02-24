Турнир «Za Самбо» собрал в Челябинске более 400 спортсменов разных возрастов

В Челябинске по случаю Дня защитника Отечества, который Россия отмечала накануне, 23 февраля, состоялся фестиваль дзюдо и самбо.

В турнире, который прошел в рамках проекта «Единой России» «Za Самбо», приняли участие свыше четырехсот спортсменов разных возрастов.

Как отмечают в региональном отделении «ЕР», одна из главных задач турнира – воспитание в юных спортсменах стойкости духа и мужественности. Именно эти черты будут способствовать росту патриотичного будущего страны, уверены в партии.

В современное время такие понятия, как патриотизм, нравственность и мораль, становятся все более актуальными, и их смысл молодежь должна понимать правильно – этому и способствует масштабный всероссийский проект партии «Единая Россия» «Za самбо». В Челябинской области задачи проекта реализует региональный координатор - Денис Лапотышкин.

«Эта идея зрела у нас уже давно, ведь традиционно популярное на Урале дзюдо и наше национальное единоборство самбо помогают воспитывать настоящих мужчин, настоящих патриотов. В рамках партийного проекта «Zа самбо», при поддержке неравнодушных людей, которые любят спорт, помогают спорту, мы продолжим проводить подобные мероприятия», –подчеркнул Денис Лапотышкин.

А для того, чтобы молодежи было с кого брать пример и было кем вдохновляться, такие мероприятия посещают на постоянной основе почетные гости. На этом событии присутствовали митрополит Челябинский и Миасский Алексий, министр спорта Челябинской области Александр Гриб, председатель Челябинской городской думы Андрей Шмидт, начальник управления Росгвардии генерал-майор полиции Александр Ясинский, начальник пограничного управления ФСБ по Челябинской области генерал-майор Дмитрий Тишин, известные дзюдоисты и самбисты Южного Урала и представители спецподразделений.