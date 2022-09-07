07.09.2022
В Челябинске почтят память жертв политических репрессий
07.09.2022
Челябинские спасатели пришли на помощь угодившему в ловушку щенку
07.09.2022
ММК готовит первое в России приложение для навигации по промышленному предприятию
07.09.2022
Михаил Скоков: Необходимо обеспечить максимальную безопасность челябинцев в День города
07.09.2022
В Челябинской области выросли цены на муку, соль и свинину
06.09.2022
Путешествия станут доступными для россиян с разным уровнем доходов
Михаил Скоков: Необходимо обеспечить максимальную безопасность челябинцев в День города
23.08.2022
Скоков раздал указания подчиненным перед стартом Всероссийской спартакиады по легкой атлетике
22.08.2022
В преддверии Дня знаний южноуральские школы будут взяты под круглосуточную охрану
12.08.2022
Копейский отдел МВД возглавил подполковник Василий Горохов
12.08.2022
Скоков поручил принять дополнительные меры по обеспечение безопасности людей на водоемах
Каким будет сентябрь в Челябинской области
05.09.2022
В Челябинской области установлен температурный рекорд в День знаний
03.09.2022
Сотни погибших деревьев: челябинские экоактивисты оценили приживаемость посадок на гостевых маршрутах
02.09.2022
В День знаний открыли новые школы в Кунашаке, Верхнеуральске и в Миассе
02.09.2022
«Пункт назначения»: экстрим-парк в Челябинске по-нехорошему экстремален
01.09.2022