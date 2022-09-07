Михаил Скоков: Необходимо обеспечить максимальную безопасность челябинцев в День города

Полиция обеспечит максимальную безопасность жителей Челябинска и его гостей в День города. Такую задачу перед правоохранителями поставил начальник ГУ МВД России по Челябинской области Михаил Скоков.

Вопросы готовности обеспечения охраны правопорядка 10-11 сентября, в дни празднования 286-й годовщины со дня образования столицы Южного Урала, обсудили на совещании под председательством генерал-лейтенанта полиции, которое состоялось в региональном главке с участием заместителя губернатора Алексея Фартыгина, мэра Челябинска Натальи Котовой, начальника управления Росгвардии по Челябинской области Александра Ясинского.

Михаил Скоков поручил четко отработать механизмы взаимодействия сотрудников полиции с органами местного самоуправления и организаторами мероприятий, а также подчеркнул, что необходимо принять меры профилактического характера и в целом уделить предстоящему событию максимальное внимание.

Начальник областного главка отметил значимость проводимых торжественных мероприятий для всех челябинцев, в связи с этим, подчеркнул он, необходимо обеспечить максимальную безопасность жителей и гостей города.

На каждом объекте проведения торжеств будут выставлены контрольно-пропускные пункты, усилены досмотровые меры. Содействие полицейским в обеспечении охраны общественного порядка окажут сотрудники Росгвардии, представители добровольных народных дружин, казачества и охранных предприятий. Наряды УГИБДД будут максимально приближены к местам проведения фестивалей, концертов, а также праздничного фейерверка.

Михаил Скоков также акцентировал внимание на том, что правопорядок должен обеспечиваться не только во время праздничных мероприятий, но и после их окончания. Задача сотрудников полиции - сделать так, чтобы люди чувствовали себя защищенными, спокойно добрались домой после праздника, понимая, что полицейскими приняты все меры для минимизирования вероятности неприятных инцидентов.

Подводя итоги совещания, генерал-лейтенант полиции потребовал от руководителей всех служб и подразделений ответственно подойти к решению поставленных задач, чтобы их реализация была выполнена на высоком профессиональном уровне, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.