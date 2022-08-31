Алексей Текслер провел рабочую встречу с главным росгвардейцем Урала

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел рабочую встречу с командующим Уральским округом войск национальной гвардии РФ Сергеем Бойко.

В рабочей встрече, где обсуждались вопросы взаимодействия в сфере общественной безопасности, также принял участие начальник управления федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Челябинской области Александр Ясинский.

«В нашем регионе сосредоточены оборонные предприятия (Росатома, Роскосмоса, Ростеха), и войска Уральского округа национальной гвардии представлены здесь, мы активно взаимодействуем и по линии работы антитеррористической комиссии решаем совместные задачи в гражданской плоскости – в первую очередь, речь идет об охране социальных объектов (школ, детских садов). Считаю, за последние несколько лет мы сильно продвинулись в вопросах безопасности», - отметил Алексей Текслер.

Глава региона также сообщил о том, что Челябинская область оказывает поддержку и продолжит помогать в укреплении материально-технической базы подразделений Росгвардии, дислоцированных в регионе, для выполнения общей задачи по защите жителей, охране общественного порядка.

«Сегодня возникают новые задачи, продолжим совместно работать над антитеррористической защищенностью наших объектов и граждан», - подчеркнул Алексей Текслер.

Сергей Бойко поблагодарил Алексея Текслера за сотрудничество, отметив успешную в целом работу управления Росгвардии по Челябинской области.

«Спасибо за поддержку, которая оказывается в регионе, в том числе за обеспечение подразделений вневедомственной охраны техникой. Уверен, успешное сотрудничество продолжится, и мы выполним поставленные перед нами общие задачи по обеспечению безопасности наших граждан», - сказал Сергей Бойко.