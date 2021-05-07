Алексей Ивонин: У нас в Челябинском ОРТПЦ эффективная команда профессионалов

Челябинский областной радиотелевизионный передающий центр стал победителем в номинации «Филиал года» в XIX ежегодном корпоративном конкурсе филиалов по итогам работы в 2020 году, который проводит ФГУП РТРС. Директор филиала «Челябинского ОРТПЦ» Алексей Ивонин рассказал агентству «Урал-пресс-информ», благодаря чему филиал стал лидером в своей группе.

Строительство Челябинского телецентра началось в апреле 1956 года. Официальным днем рождения считается 19 декабря 1958 года. Тогда стартовало телерадиовещание в регионе, которое развивалось в одном темпе со всей страной.

За это время в Челябинской области была создана сеть цифрового эфирного телерадиовещания из 73 объектов. Из них 31 объект возвели с нуля в период с 2016-2018 гг. Дальше – больше. В декабре 2018 года цифровой телесигнал стал доступен более чем для трех миллионов жителей региона.

Алексей Ивонин возглавил филиал РТРС «Челябинский ОРТПЦ» в декабре 2017 года. А уже в 2020 году Челябинск занял первое место, обогнав Кировский и Кемеровский ОРТПЦ.

- Алексей Леонтьевич, что удалось сделать за более чем три года работы?

- За три года для обеспечения бесперебойной работы телерадиовещания была полностью трансформирована организационная структура филиала. Так, центральным звеном стали аварийно-профилактические подразделения, обеспечивающие оперативное восстановление работы оборудования в круглосуточном режиме.

Для реализации бесперебойной работы сети был реализован комплекс мероприятий, направленных на обновление оборудования, его модернизацию, существенное повышение уровня надежности снабжения электрической энергией, а также обеспечение возможности контроля и восстановления работы оборудования в удаленном режиме.

В результате филиал РТРС «Челябинский ОРТПЦ» находится в топе рейтинга филиалов РТРС по показателю стабильности работы сети – коэффициенту исправного действия.

В 2019 году филиал смонтировал и включил новую архитектурно-художественную подсветку челябинской телебашни, которая стала украшением города.

- Какие планы на ближайшие годы?

- В 2021 году завершим строительство двух новых современных зданий для размещения оборудования и производственного персонала в Миассе и Магнитогорске.

В 2020 был взят курс на развитие новых сфер деятельности. Так, филиал стал оказывать услуги по обслуживанию технологического оборудования сторонних операторов связи: монтаж, модернизация, техническое обслуживание, пуско-наладочные и аварийно-восстановительные работы, профилактические электроизмерения электрооборудования и средств защиты, обслуживание систем вентиляции и кондиционирования, и др.

- Ваши сотрудники замотивированы на получение качественного результата. А как они проводят свободное время?

- Для сотрудников филиала, обеспечивающих достижение столь высоких целей, был обустроен современный спортивный зал. Это стало особенно актуально в период пандемии. Кроме того, мы даем возможность сотрудникам отдохнуть по путевкам в санаториях, значительную часть затрат на санаторно-курортное лечение берет на себя предприятие.

- Есть ли сотрудники, которыми особо гордится руководство и коллектив?

- Не могу выделить кого-то конкретно, так как победа в конкурсе филиалов – это победа филиала в целом, его коллектива. Стоит отметить, что за три года работы сформировалась устойчивая и эффективная команда профессионалов, способных выполнить любую задачу. Только благодаря их упорству, сплоченной работе мы стали филиалом года в своей группе.

- Одной из категорий, по которым оценивали работу компании в конкурсе, было обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности. Как вы обеспечиваете это?

- На ключевых объектах предприятия организована физическая охрана с привлечением вооруженных постов. В ряде случаев используются посты охраны частных охранных организаций, сторожевая охрана и охрана с применением средств оперативного реагирования. Кроме того, все объекты филиала укомплектованы комплексом технических средств охраны, видеонаблюдения и защиты от проникновения.

Внутри предприятия существует система своевременного сбора и анализа данных, необходимых для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов телерадиовещания.

В вопросах безопасности РТРС взаимодействует с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, территориальными органами ФСВНГ, МВД и МЧС России, проводит планомерную работу по выработке консолидированных мер, направленных на поддержание необходимого уровня защищенности объектов телерадиосети.

- Каким образом поддерживается качество и конкурентоспособность компании?

- Конкурентоспособность услуг для РТРС – это, прежде всего, общедоступность и бесперебойность эфирного сигнала на территории Челябинской области. Филиал РТРС «Челябинский ОРТПЦ» – основной оператор цифрового эфирного и аналогового эфирного теле- и радиовещания в Челябинской области. Наша задача – обеспечить жителей региона бесперебойным, многоканальным вещанием. В свою очередь качество этих услуг поддерживается, в том числе, путем минимизации перебоев в вещании, что обеспечивается широким комплексом технических и организационных мер.

- С какими вопросами чаще всего обращаются телезрители? Какие проблемы телезрителей вы решаете?

- Вопросы чаще всего связаны с настройкой оборудования для приема цифрового сигнала. К примеру, человек приобрел ТВ-приставку – и не может ее настроить. Или же уже установленное оборудование перестало правильно работать. В таких случаях консультации специалистов круглосуточной горячей линии РТРС 8-800-220-2002 помогают телезрителям самостоятельно настроить прием сигнала цифрового эфирного телевидения.

Также дополнительно информируем каждого обратившегося жителя Челябинской области о кратковременном отключении трансляции, необходимом для проведения плановых работ, когда в их населенном пункте оно начнется, и когда окончится.