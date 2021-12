Цифровое будущее Челябинской области: планы и инструменты

Российская экономика к концу 2024 года должна стать цифровой. Именно такой срок установлен Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года. Предполагается, что с внедрением цифровых технологий в России будет создан новый уклад жизни, при котором оплачивать проезд можно будет «лицом», получить пособие или зарегистрировать право собственности можно будет за пару «кликов», а дозвониться до дружелюбного чат-бота поликлиники - за пару секунд. Искусственный интеллект будет стоять на страже нашей безопасности, корректировать индивидуальный план обучения и предотвращать пробки.

По словам губернатора Челябинской области Алексея Текслера, реализация национального проекта "Цифровая экономика" находится у областного правительства в приоритете: «Мы в ускоренном темпе занимаемся цифровыми технологиями, внедряем их в нашу жизнь. Речь идет об образовании, здравоохранении, ЖКХ, транспорте и многих других отраслях экономики нашего региона", – обозначил приоритет губернатор.

В преддверии Нового года и закрытия отчётного периода корреспондент агентства «Урал-пресс-информ» встретился с руководителем Министерства информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Игорем Фетисовым, чтобы узнать, насколько далеко регион продвинулся к цифровому будущему, какие успехи и сложности возникают на этом пути.

- Игорь Борисович, до конца 2021 осталось меньше двух недель. Как бы вы оценили итоги уходящего года? Какие ключевые события вы бы отметили?

- Самым ярким событием 2021 года в нашей сфере считаю подписание губернатором Челябинской области Алексеем Текслером Стратегии цифровой трансформации нашего региона.

- Что это за документ и какое практическое значение он имеет?

- Это стратегический, основополагающий документ, который даёт нам чёткий, понятный план работы до 2024 года. В нём 12 направлений, 60 цифровых проектов.

Созданию Стратегии предшествовала огромная работа. У нас, как и во всех субъектах РФ, были назначены руководители цифровой трансформации - в каждом органе исполнительной власти. Мы обучаем этих людей, постоянно смотрим их компетенции и там, где видим пробелы, восполняем недостаток знаний.

И если на уровне федерации руководителем цифровой трансформации является вице-премьер Дмитрий Чернышенко, то на уровне регионов «рцт-шники» - это заместители министров. У них есть дополнительные полномочия в части задач по цифровой трансформации. Отмечу, что это не дополнительная ставка, мы не раздували штат, а совместно с министрами посмотрели, какие из [уже имеющихся] людей могут взяться за эту работу, с учетом того, что это дополнительная нагрузка.

Дмитрий Чернышенко, например, назвал федеральную команду [таких руководителей] «цифровой спецназ». И у нас что-то похожее: мы вместе с «рцт» разрабатывали и давали предложения, какие мероприятия необходимо включить в Стратегию. То есть это не мы [Минцифры], оторванные от отраслевых реалий, просто взяли и сказали: «Так, ребята, давайте делайте!». Нет, каждый из них включался, потому что это их личная ответственность за реализацию цифровой трансформации в регионе, это их план работы до 2024 года и это их взаимодействие с федеральной вертикалью.

- А почему выбрали именно такой способ организации работы?

- Почему такая матричная структура? Потому что мы, Министерство цифрового развития, со своими аналитическими способностями, конечно же, шагнули вперёд: мы сейчас уже и строители, и дорожники, и социальные работники, и врачи, и педагоги. Однако мы погружены в это не так глубоко, как профильные коллеги, которые находятся на острие отраслевых вопросов цифровой трансформации. И это новый тренд [внедрения цифровых технологий], новый шаг. С чем это можно сравнить? Есть, например, три фазы: автоматизация (когда мы создали табличку в Excel), цифровизация (когда мы сделали некую программу, которая считает, визуализирует и анализирует) и цифровая трансформация (это уже платформы, которые объединяют эти программы и позволяют за единицу времени выдать результат).

- А как эту цифровую трансформацию смогут в своей жизни ощутить обычные граждане?

- Вы - мама? Получили деньги в прошлом году на ребёнка?

- Да. Кстати, очень оперативно.

– Вот яркий пример цифровой трансформации. Вы никуда не пошли, заявление пришло уже предзаполненное, вам нужно было только нажать на кнопочку. В удобной вам атмосфере, в удобном месте, в удобное для вас время. Никакие документы вы не приносили.

А что бы вам пришлось сделать в 2019 году? Писать заявление, принести свидетельство о рождении, о браке, сведения о том, что ваш муж эти деньги не получал, придти ножками, всё это отдать, если нет карты «Мир», завести её, сходить для этого в банк…Понимаете, да? Вот эти все процессы сейчас взяло на себя государство. И как раз вот это – пример цифровой трансформации. Когда услуга полностью электронная, реестровая и проактивная.

- Будут ли все госуслуги настолько простыми в получении и когда это произойдёт?

- У нас есть список из массовых социально значимых услуг, их у нас 97. Так вот, наша задача – до конца этого года перевести все эти 97 госуслуг в электронный вид. Что это такое? Например, вы через «Госуслуги» подали заявление в Министерство социальных отношений, и пока оно шло до сотрудника учреждения, через СМЭВ (систему межведомственного электронного взаимодействия) направлялись запросы в МВД, в Налоговую инспекцию. И вот эта «капсула» приходила к сотруднику Минсоца уже в готовом виде, как будто бы вы пришли и принесли ему все эти документы. Но сложность в том, что пока не все федеральные органы власти подключились к этой системе СМЭВ. Например, МВД.

- А как так получилось, что правоохранители попали в число отстающих?

- У них на это есть объективные причины: у нас до 1992 года электронного реестра паспортов не велось. Например, если в Единый государственный реестр недвижимости делается запрос, то ответ приходит в режиме онлайн. Потому что там есть реестровая система, а в МВД такого «глубокого» реестра, встроенного в информационную систему, нет. Но это всё технические вопросы, и они точно будут решены в ближайшее время.

- Что даст полная цифровизация в долгосрочной перспективе?

- Реализация 60 проектов, которые заложены в Стратегию цифровой трансформации, будет способствовать цифровизации экономики региона. Благодаря чему нам удастся (мы на это надеемся) выйти на лидирующие позиции в России и по экономическим показателям, и по IT-показателям. В чём-то наша страна уже рекордсмен – такого портала как «Госуслуги» нет нигде. У нас уже свыше 100 миллионов зарегистрированных пользователей, при этом в 2020 году народ как пошёл подтверждаться…

- …потому что в этом возникла потребность?

- Да, по сути народ проголосовал «ногами». И сейчас количество подтверждённых учётных записей уже 90 миллионов. И это мировой рекорд, которому мы должны соответствовать и расширять число электронных госуслуг. Нам, например, всё время «тыкают» тем, что ты идёшь по Сингапуру, стоит инфомат, подошёл и открыл себе ИП. А почему нет? Может быть, лицензию на приём лома металла тоже можно будет получить сидя на кухне, попивая кофе.

- Какой именно экономический эффект ожидается от цифровизации?

- Это очень сложно просчитать, самый ценный продукт сейчас – это время. Как, например, оценить, сколько стоит время предпринимателя, когда ему нужно открыть дело или получить лицензионные разрешительные документы… Вот наша основная задача как раз – сократить для юридических и физических лиц время, второе – сделать процедуру получения госуслуг максимально удобной и комфортной.

- Игорь Борисович, портал Госуслуг – это, как известно, общефедеральная платформа. Занимается ли команда Минцифры Челябинской области разработкой собственных электронных сервисов и услуг?

- Да, конечно. У нас есть подведомственное учреждение, Челябинский региональный центр навигационно-информационных технологий, на базе которого реализован инсорсинг разработок. Если вспомнить три стадии цифровой трансформации, о которых я говорил, то мы сейчас вместе с органами исполнительной власти переходим от автоматизации к цифровизации. До цифровой трансформации мы пока идём вместе с федералами, но у нас есть текущие задачи. И для их выполнения нам нужна чёткая, понятная модель цифровизации деятельности министерств. И наше подведомственное учреждение эту систему создаёт.

В качестве примера могу привести систему онлайн-мониторинга реализации национальных проектов, ей постоянно пользуется вице-губернатор, курирующий это направление. Такие цифровые решения мы разрабатываем для госорганов, но у нас есть и социальная нагрузка – проекты, которые мы создаём для жителей.

Один из них - «Вспомнить всех поимённо». Мы создавали его совместно с Государственным комитетом по делам архивов Челябинской области к празднованию 75-тилетия Победы в Великой Отечественной войне. Архив оцифровал данные о наших земляках, которые ушли на войну и там погибли. Благодаря этому южноуральцы, вводя фамилию, имя, отчество своего родственника, могут очень быстро, в режиме онлайн получить информацию о том, в каком полку или дивизии служил человек, где захоронен, какими наградами отмечен, в каких битвах участвовал. Эту справку можно сохранить или в распечатанном виде повесить дома на память, чтобы дети видели и знали о подвигах своих прадедов. Кроме того, наш продукт очень востребован организациями, которые занимаются поисковыми работами. За 2 года трафик посещения системы вырос с 20 до 25 тысяч. При этом мы продолжаем добавлять новые базы данных – например, по героям Великой Отечественной войны. Сейчас приступаем к работе над базой эвакуированных.

Второй проект – «Детидома». Это ресурс, на котором ребёнок и его родители могут найти обучающую, развлекательную и иную информацию. Так, в прошлом Новом году мы делали «Зарядку с чемпионом»: каждое утро наши земляки, чемпионы мира, проводили тренировки. Все онлайн-активности, которые размещены на портале, полностью бесплатны и безопасны для детей. Эту платформу мы поддерживаем, развиваем и наполняем новыми ресурсами.

- А действующая в Челябинске информационная система мониторинга качества воздуха – это тоже разработка областного Министерства цифрового развития?

- Это не наша разработка, но она входит в число проектов Стратегии цифровой трансформации. Это единственная подобная система в Российской Федерации. Она позволяет в режиме онлайн получать информацию о загрязняющих веществах, которые на данный момент есть в воздухе. Для повышения качества мониторинга туда постоянно добавляются новые посты. Сейчас система работает на поверенных и сертифицированных источниках информации. Это означает, что на основе полученных данных можно прийти и выписать штраф за загрязнение. Дальнейшие планы – увеличить количество сигнальных постов, которые будут не сертифицированы, по ним нельзя будет выписать штраф, но они дадут информацию о превышении концентрации загрязняющих веществ.

- Помимо Стратегии цифровой трансформации, что ещё можно вспомнить как важнейшее событие уходящего года?

- Ещё одно событие, которое надо обязательно отметить, это подписание губернатором закона, снижающего налоговые ставки для IT-компаний. Мы благодарны Алексею Леонидовичу за то, что он поддержал инициативу нашего министерства. В региональное законодательство сложно внести изменения. Мы долго дискутировали с депутатами, объясняли, зачем это нужно, потому что налоговые льготы – это палка о двух концах. С одной стороны, ты пробуешь забрать из бюджета доходы, с другой стороны, это вклад в развитие IT-отрасли, что в дальнейшем вернется, например, в виде НДФЛ. Огромное спасибо депутатам, которые поддержали принятие этого закона.

Сейчас налоговая ставка снижена:

• с 7% до 5%, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов;

• с 3% до 1%, если объект налогообложения - доходы.

Воспользоваться льготой могут организации и индивидуальные предприниматели, у которых доля доходов от реализации товаров и услуг по разработке программного обеспечения, консультирования в этой области, созданию баз данных и информационных ресурсов составляет не менее 90%.

Ранее в регионе был обнулен налог на имущество для IT-компаний и снижена до 13,5% ставка налога на прибыль.

- Вернёмся к Стратегии цифровой трансформации. В ней, как уже сказали, 60 проектов. И один из «народных» проектов, который затрагивает повседневную жизнь людей – это создание цифрового портфолио ученика. Расскажите, пожалуйста, что это такое? Чем он отличается от Сетевого города? Какая информация будет включаться в это портфолио и для чего?

- У Челябинской области, одного из немногих регионов, есть программа «Сетевой город». В этой информационной системе зарегистрировано более 2,6 миллионов учетных записей. Сейчас она работает исключительно на связь ученика с учителем и родителями: позволяет видеть оценки, отправлять домашние задания.

По каждому ребёнку, начиная с дошкольного возраста, в «Сетевом городе» можно проставить предпочтения: любит ли он рисовать, кубики складывать или играть на пианино. Дальше он переходит в школу. При подаче заявления в первый класс, если в садике всё было заполнено, данные мигрируют в то образовательное учреждение, куда вы определяете ребёнка. Получается, что ни вам, ни сотруднику школы не надо ничего туда вносить. Дальше педагог начальных классов получает возможность учитывать в образовательном процессе предпочтения и склонности ребёнка.

В техническом аспекте цифровая трансформация простая. Сложнее изменить ее ментальное восприятие в головах. Важно, чтобы люди понимали, что могут выполнять свою работу более эффективно с помощью цифровых инструментов. Есть учителя прогрессивные, которые используют информацию и понимают, что ребёнку, который выбирал в детском саду музыку и рисование, может, например, сложно даваться математика. Поэтому корректировка процесса обучения должна происходить с учётом данных цифрового следа. Дальше, когда человек поступает в ВУЗ, должна быть возможность посмотреть, какие у него были предпочтения, какие компетенции нужно развить.

Поскольку проект затрагивает самое дорогое, что у нас есть – детей, он находится под пристальным вниманием. Здесь важно сказать про защиту информации. Все ролевые модели в системе разделены, то есть посмотреть данные о человеке может только тот, кому это разрешено. Например, ребёнку нельзя употреблять коровье молоко. Когда он переходит из садика в школу, для классного руководителя эта информация становится доступной, и он может записать его в отдельную группу питания.

- Продолжая тему образования, задам вопрос о cпециалистах, в которых сейчас нуждается IT-сфера. Принимают ли участие в подготовке кадров региональные IT-компании?

- Вопрос очень больной. У нас есть сильные компании, IT-чемпионы, которые работают не только в нашем регионе и в России, но и по всему миру. Им сложно бороться с федеральными IT-компаниями, которые имеют большой кошелёк. Что делать руководителям наших компаний? Они всё время должны иметь «скамейку запасных» по всем уровням компетенций.

Сейчас «отток мозгов» - общемировая проблема. Когда мы её обсуждали с представителями IT-сферы, поняли, что школы – это интересно, но только 70% 100-балльников по информатике уезжают из региона, поступают в Питер, Москву. Посмотрели дальше. Во всех ВУЗах Челябинска и Магнитогорска работают наши IT-компании: открывают кафедры, лаборатории. Они уже с первого курса начинают привлекать ребят к своим задачам. Есть пример, когда при стипендии в 4 тысячи, студент получает зарплату в 50-60 тысяч. И это только начало. Самая главная мотивация – идея, но не все это воспринимают и уходят за большими деньгами в федеральные компании.

Минцифры Челябинской области совместно с Министерством образования и IT-компаниями ищут пути решения этой проблемы. У нас есть курсы в школах, учреждениях среднего профессионального образования, высших учебных заведениях. В этом году вместе с ИТ-компаниями скорректировали учебные программы по IT-направлениям в трех учреждениях: Челябинском радиотехникуме, Миасском геологоразведочном колледже и Южно-Уральском государственном техническом колледже. Итоги подведем в первом семестре.

- Одним из направлений нацпроекта «Цифровая экономика» является обеспечение связью малонаселённых пунктов. Кажется, что сейчас уже не найти мест, где не было бы вышки сотовой связи. Как обстоит ситуация в Челябинской области? И какие мероприятия в этом направлении проводит Минцифры региона?

Сегодня более 92% территории региона, где проживает 98% населения, покрыто сетями сотовой связи. 93% жителей Челябинской области обеспечены доступом к сети Интернет со скоростью не менее чем 1 Мбит/сек.

Проблемными являются малочисленные деревни и поселки, где проживает менее 1000 человек. Сейчас широкополосным доступом не охвачены около 500 населенных пунктов, это около 64 тысяч человек. Полностью отсутствует инфраструктура связи, за исключением таксофона, в 264 населенных пунктах. Там проживает 27 тысяч человек, это менее 1% от общей численности населения региона. У нас есть несколько инструментов, с помощью которых мы эту проблему решаем.

В этом году заканчивается федеральный проект по подключению к сети Интернет социально значимых объектов: это школы, ФАПЫ, библиотеки, городские администрации, сельские поселения, пожарные части. Таких объектов в Челябинской области больше тысячи. О чём это говорит? О том, что в малонаселённый пункт зашла оптика, появился узел связи. Потенциально к нему могут подключиться домохозяйства.

Второй федеральный проект – это «Устранение цифрового неравенства 2.0». Южный Урал быстрее всех регионов в Уральском федеральном округе реализовал проект для рекордного количества населенных пунктов – точки Wi-Fi доступа к сети Интернет были подключены в 258 малых населенных пунктах с численностью населения от 250 до 500 человек. Сейчас стартует второй этап программы для населённых пунктов, где проживает от 100 до 500 человек. Если в рамках первого этапа появлялся только доступ к сети Интернет через Wi-Fi, то сейчас, если в малом населённом пункте нет сотовой связи, устанавливается базовая станция. В этом году 13 населенных пунктов получили доступ к сотовой связи, всего их в регионе 595. Программа рассчитана до 2030 года.

Очередность подключения малых населенных пунктов определит федеральное Минцифры на основании голосования, которое проводилось на портале госуслуг. В этом году за одно наше поселение – Точильный Ашинского района – было отдано 700 голосов. Это очень высокий результат на уровне России, в первой 20-ке. В следующем году такое голосование тоже будет.

Но у нас есть ещё и региональная история. С 2018 года в Челябинской области реализуется программа по возмещению затрат операторам и интернет-провайдерам, которые развивают сети связи в малых населенных пунктах. Ежегодно на эти цели из бюджета области при поддержке Губернатора выделяется 15 млн рублей. С 2019 года, по просьбам операторов, процент возмещения затрат был увеличен с 50% до 90%. Также появилась возможность подавать заявку не один, а два раза в год: в мае и ноябре. В следующем году планируется увеличить объем финансирования программы до 20 млн рублей.

Таким образом, мы идём с двух сторон – федеральной и региональной. Это позволит к 2024 году максимально приблизиться к реализации одной из главных задач национальной цели «Цифровая трансформация» - обеспечить 97% домохозяйств Челябинской области возможностью широкополосного доступа к сети Интернет.

- Игорь Борисович, подводя итоги, не могли бы вы кратко описать, что такое цифровая экономика? Как в идеале она должна выглядеть?

Мы должны сделать жизнь наших граждан не зависящей от чиновников, от справок и походов по госорганам. Это цифровая экономика для жителя. Для юридического лица – это повышение эффективности производства, увеличение добавочной стоимости продукта за счёт цифровизации. Для госорганов – это максимальное повышение эффективности и прозрачности работы. Цифровизация – это сквозная история, которая должна пронизывать все процессы. Как итог – экономия главной ценности – времени.