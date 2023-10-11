«Дух Байкала» - это кинофильм не о чрезвычайном происшествии, а о семейных ценностях

На экраны российских кинотеатров 19 октября выходит новый художественный фильм режиссера Михаила Расходникова «Дух Байкала». На днях в московском киноцентре «Октябрь» состоялся его премьерный показ. Журналист агентства «Урал-пресс-информ» Сергей Белковский одним из первых посмотрел новый фильм, который еще до широкого проката получил Гран-при кинофестиваля в Бурятии, и поговорил с режиссером о тех проблемах, что фильм затрагивает.

Любопытно, что еще до выхода фильма новую картину режиссера стали сравнивать с произведениями Джека Лондона и повестью Хемингуэя «Старик и море». С последним произведением мировой литературы фильм сближает жанр притчи, когда события чрезвычайного происшествия служат поводом для философских размышлений и обобщений.

- Как у кинематографиста у меня был вопрос – можно ли в России снять зрелищное кино, сравнимое с голливудским «Выжившим», например, - рассказывает режиссер. - Там был огромный бюджет и огромные сцены, созданные с помощью компьютерной графики.

У нас этого не было, зато было самое величественное озеро планеты и помощь его жителей. Об этом хочу сказать особо. Съемки проходили на морозе на льду озера за несколько часов езды до берега. Происходило всякое и съемочной группе пришлось бы очень трудно, если бы не активная помощь местных жителей, которые оказались в прямом смысле на все руки мастера. И выручали нас не один раз. Поэтому считаю жителей Байкала реальными соавторами нашей картины.

- Пересказывать сюжет фильма авторы не любят. И все же – хотя бы в нескольких словах, о чем «Дух Байкала»?

- Завязка сюжета печальна. У мальчика умерла мама и папа привозит его погостить к дедушке на Байкал. Отношения мальчика с отцом натянутые, отец уезжает по делам, а дедушка решил свозить внука на рыбалку – на Байкал.

Во время этого путешествия и происходят все события фильма. Начинается буря, берег остается далеко, за несколько часов дороги. А тут еще глохнет «Уазик». Чтобы не замерзнуть в нем, дед и мальчик решают идти через снежную бурю по ледяному озеру, которое за его размеры местные жители называют морем.

Куда идти, если ночь, стужа и свистит ветра? А еще на пути ледяные торосы, которые как высокие заборы преграждают путь и среди которых, как в лабиринте, легко заблудиться.

- Когда сам смотрел фильм, то невольно ловил себя, что в памяти остаются некоторые фразы героев картины. Они запоминаются и, можно предположить, могут «уйти в народ», как принято говорить.

- Хорошо, если будет так. Какие-то фразы вспоминаются и мне сейчас. «Байкал здесь целый город построил изо льда», - говорит дед. Вообще, в фильме между дедом и мальчиком происходят разговоры, которые на берегу, а не на льду гигантского озера, скорее всего, не случились бы.

«Мы не просто рыбачим, мы с предшественниками своего рода общаемся. Они глядят на нас», - говорит дед внуку, объясняя, что их поездка – не просто рыбалка.

«Горе затягивает человеку сердце льдом. И тут либо ждать, пока он растает, либо самому пробить этот лед, чтобы запустить туда сети».

«Слезы мертвым не помогут. А вот улыбка живых вполне».

Эти слова старого человека нужны мальчику. Один из драматичных эпизодов в фильме будет, когда он, принявший мираж за огоньки от фар машины отца, устремляется к нему. И уходит от деда, теряется, но так и не находит отца. Оставшись без старших родных людей, Ленька оказывается на краю жизни и смерти в прямом смысле. И только спустя череду событий дед с отцом найдут мальчика.

- Сюжет «Духа Байкала» можно сжать до заметки в газетной рубрике о происшествиях. В фильме же это ЧП вырастает до притчи, у которой есть свой глубокий и в то же время простой смысл. Какой?

- Спасение в том, чтобы найти друг друга. Это на поверхности, а в глубине картины кроется ее зашифрованный смысл: семья – это главное для человека.

- «Дух Байкала» - почему такое название?

- Родилось оно на «одном дыхании», просто и естественно. Кто хоть однажды был на этом величественном озере, тот поймет, почему так называется наш фильм. Тот же, кто никогда в реальности там не был, посмотрев нашу картину тоже, надеюсь, поймет, отчего такое название.

«Дух Байкала» хоть приключенческий фильм, но не развлекательный в привычном смысле, потому что нельзя воспринимать людей, оказавшихся в чрезвычайной опасной ситуации, как тех, кто развлекает вас своими поступками. Это было бы неправильно. Думаю, вы с этим согласитесь.

У нашей съемочной группы был уже опыт тестового показа картины среди детской аудитории. Могу сказать, если в начале фильма наблюдалось «рассеянное внимание» к происходящему на экране, то с началом бури на льду Байкала происходило погружение в кинодействие. Никто мне не сказал из ребят, что ему было скучно. Они были в шоке от реальности происходящего на экране. Когда же узнавали, что все это снималось «по правде», без компьютерных трюков, то спрашивали у нас подробности уже как у путешественников-экстремалов.

– О чем спрашивали?

- Например, что нужно делать и чего нельзя делать, если оказываешься в подобной ситуации. Мы старались говорить и об этом, подчеркивая, что ни в коем случае фильм не зовет «попробовать» историю юного героя на себе.

Жанр приключенческая драма, наверное, будет точным для «Духа Байкала». У меня уже был опыт подобного кино. Фильм «Временные трудности» настораживал прокатчиков, им казалось, что такой фильм будет зрителю не интересен. На самом деле сборы от картины составили 120 миллионов рублей, что стало в свое время рекордом для драматического кино. Хотелось бы подобной судьбы и нашей новой картине.

- Гран-при на кинофестивале в Бурятии – хороший сигнал для нового фильма. А как произошло ваше личное знакомство с Байкалом?

- Мое знакомство с Байкалом впервые произошло на съемках фильма «Эластико» в 2016 году. Одна из сцен этой картины снималась на Байкале. Тогда же произошло знакомство и началось сотрудничество с коллегами из кинокомпании «Байкал-кино».

С той поры Байкал меня не отпускает. Историю же, которая легла в основу сценария фильма «Дух Байкала» рассказал мне актер Мосэ Куртанидзе, только в жизни она оказалась не столь драматичной, как в кино. Мосэ сыграл в картине отца мальчика Леньки.

В поисках мест для съемок мне пришлось объехать практически все огромное озеро. Съемки происходили в разных местах. Большая же часть их проходила около изголовья Святого носа – известного места в этих краях.

Во время съемок происходили разные истории. Одну из них хочу рассказать. Как-то сотрудники нашей группы обнаружили на середине Байкала малыша-нерпенка. Ему было всего несколько дней. Над ним кружил ворон и пытался погубить малыша. Мы его спасли и определили в нерпинарий, который есть в поселке Листвянка на Байкале. Там малыш нашел свое место. А еще подсказал нам сценку в сценарии и сам снялся в ней. Так что нашего нерпенка зрители увидят в картине.

А еще были съемки с волками. Их привезли из Москвы, с дрессировщиками, конечно. Дорога их на Байкал была нелегкой и долгой – почти девять суток. Была, кроме киношной, у нас задача уберечь наших волков-артистов от местных их сородичей. Возле поселка, где мы жили, местные волки были значительно крупнее тех, что приехали из столицы.

- Байкал можно также считать соавтором нового фильма?

- Представьте, последний наш съемочный день был пятого апреля, а потом по льду стали расползаться большие трещины. Но мы все успели снять, что планировали. Байкал нам позволил это саделать.

СПРАВКА

Михаил Расходников – кинорежиссер, сценарист. Автор полнометражных фильмов «Эластико», «Временные трудности», «Недетский дом», «Дорогой папа».