Финский журналист: Армия-2022 показала, что Россия удваивает свои возможности

Международный военно-технический форум «Армия-2022» и VIII Международные Армейские игры проходят в Москве с 15 по 21 августа. Это важнейшее событие для Вооружённых сил РФ. На выставке представлены практически все предприятия оборонно-промышленного комплекса России.

Собственный корреспондент агентства «Урал-пресс-информ» Михаил Бондаренко пообщался с участником этого события, финским журналистом, главным редактором Международного информационного агентства MV-Lehti Янусом Путконеном.

– Янус, много ли иностранных гостей на форуме? Видны ли военные из бывших советских республик?

– Из моих собственных наблюдений: форум сконцентрирован на России и её союзниках, иностранцы есть, но они ведут себя очень скрытно, в моём отеле, например, живут немцы. Форум – это огромная площадка, большая территория и обойти её быстро просто невозможно. Сейчас я больше наблюдаю и участвую в разных экскурсиях, встречи будут потом.

– В рамках форума впервые пройдёт Антифашистский конгресс. Является ли он неким прообразом будущего трибунала над украинскими неонацистами, на ваш взгляд?

– Россия осознаёт, что сейчас проблема нацизма встаёт особо остро, и форум тому подтверждение. Россия смотрит на эту проблему с открытыми глазами.

– На форуме говорят только о достижениях или есть место критике? Говорят ли там об отставании России в ряде военных областей, например, в разработке ударных беспилотников?

– Насколько я заметил, это мероприятие является шагом вперёд для российской армии. Мы видели вокруг себя много материалов про операцию Z и поняли, что это поддержка операции. Поэтому Россия в данный момент удваивает свои возможности.

– Видны ли среди гостей Армии-2022 участники спецоперации? Как они ведут себя и что рассказывают?

– Здесь очень много солдат. Кто из них участвовал в спецоперации, а кто нет, я не знаю.

– Янус, а как отреагировал Запад на проведения форума? Что пишут западные СМИ?

– В западных СМИ полная тишина, они не хотят, чтобы люди узнали о мощи российской армии.