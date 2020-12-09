Гехт – о первых добровольцах, сроках и противопоказаниях вакцинации от ковида

На этой неделе в Челябинской области стартовал второй этап вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. В понедельник, седьмого декабря, начали прививать вновь поступившей вакциной «Гам-КОВИД-Вак» в пяти больницах Челябинска, во вторник – в больницах еще трех муниципалитетов региона.

Подробности рассказала первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

- Ирина Альфредовна, по каким муниципалитетам распределена первая крупная партия вакцины?

- Мы очень долго ждали эту вакцину. Нас спрашивали и медицинские работники, и педагоги, и полицейские. Она была долгожданной. Все понимали ее важность в условиях распространения коронавирусной инфекции (коэффициент больше единицы).

Тысяча доз, которые мы получили четвертого декабря, уже распределена по девяти медицинским организациям Челябинска, Магнитогорска, Сатки и Миасса. В Челябинске вакцина накануне поступила в пять больниц – областные больницы №2 и №, а также городские больницы №№ 8, 9 и 1. Уже подготовлены списки добровольцев, кто изъявил желание вакцинироваться на первом этапе.

- Кому в первую очередь будут ставить прививки от ковида?

- В списки включены медицинские работники, педагоги, социальные работники, сотрудники полиции. Мы также инициировали включение в списки волонтеров, которые работают непосредственно по доставке медработников к пациентам и волонтеров, которые работают в регистратурах.

- Кто чаще всего изъявляет желание поставить прививку?

- У нас гораздо больше желающих вакцинироваться среди медиков. В области порядка 15 тысяч врачей и 25 тысяч среднего медицинского персонала. Понятно, что часть из них уже переболело. Уже поступило более пяти тысяч заявок на прививку от медработников.

Особенно большое число желающих среди работников амбулаторно-поликлинического звена, которые непосредственно общаются с заболевшими людьми. У них риски заражения коронавирусом наиболее высокие.

У педагогов более консервативное отношение к вакцине. Но тем не менее и среди них становится все больше желающих, особенно после того, как они понаблюдают за течение болезни у коллег. Надеемся, что и педагогическое сообщество будет активно вакцинироваться, чтобы защитить себя от коронавируса.

Сегодня и у населения есть потребность в этой вакцине. И мы это видим по обращениям. Сначала было настороженное отношение к вакцинации, а сейчас растет число желающих обезопасить себя от этой инфекции.

- Какие есть ограничения по вакцинации?

- Пока не ставят вакцину беременным женщинам и тем, кто планирует беременность. Еще одно противопоказание – возраст старше 60 лет. На сегодня проводятся дополнительные клинические исследования вакцины на добровольцах пожилого возраста. И скорей всего, со следующего года будет разрешена вакцинация людей старше 60 лет.

Еще одно противопоказание – наличие у человека антител к коронавирусной инфекции.

- Поэтому перед тем, как поставить укол с вакциной, требуется сдать тест на содержание антител - иммуноглобулин G и M?

- Да, мы проверяем всех, кто ставит прививку, на наличие антител, чтобы зафиксировать факт переболел или нет человек. Есть вероятность, что некоторые переболели легко или вообще не почувствовали.

Если у человека выявляются антитела, то ему прививку не ставят. Когда мы получали первые 42 дозы, там пять докторов оказались уже переболевшими. И в список дополнительно были включены еще пять медиков.

- В течение какого срока планируется поставить поступившие 1000 доз вакцины?

- Надеюсь, что в течение недели -10 дней будет выставлена эта партия вакцины.

- Когда поступит следующая партия вакцины?

- Ждем еще две тысячи доз, на которые подписано соглашение с минздравом РФ. Они также распределены по госпитальным базам и медицинским организациям для вакцинации наших граждан.

Ну и надеемся, что с января месяца вакцинация будет продолжена уже в более крупных масштабах. Министр здравоохранения РФ сказал о том, что в первом квартале уже почти семь миллионов доз будет наработано в промышленных объёмах. Как только будет нарабатываться вакцина, она сразу же будет распределяться в регионы.

Сейчас мы получаем вакцину «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V»), разработанную институтом имени академика Гамалеи. В следующем году, надеемся, появится и векторовская вакцина, которая тоже уже запущена в промышленное производство. И это, как минимум, удвоит объемы поставок.

- Какой процент желающих вакцинироваться на сегодня в области?

- По данным проведенных исследований, в Челябинской области хотят поставить прививку от коронавируса порядка 50 процентов жителей. Это хороший процент.

Сейчас некоторые опасения у людей присутствуют. Я думаю, как только начнется массовая вакцинация, будет видна ее очевидность и эффективность, тогда у людей опасения отступят и процент желающих вакцинироваться возрастет. Я даже не сомневаюсь.

- Сколько южноуральцев нужно вакцинировать для выработки общего, коллективного иммунитета к ковиду?

- Я думаю, эту цифру должны назвать санитарные врачи. Это будет правильней. Мы говорили о не менее 70 процентах иммунизации населения для того, чтобы инфекция была остановлена. По последним данным регионального Роспотребнадзора, в области уровень иммунизации составляет порядка 30%. Начато еще одно исследование.

Если проводить аналогию с вакцинацией от гриппа, то нужно привить более 1,5 миллиона человек (что мы и сделаем по гриппу в этом году). И это будет та иммунная прослойка, которая позволит нам избежать широкого распространения этого заболевания.

Напомню, мы впервые в прошлом году достигли достаточно высоких показателей по вакцинации от гриппа и это сразу дало свой результат. Во-первых, мы не достигли пороговых значений по заболеваемости в прошлый эпидпериод и у нас эпидемия по гриппу закончилась на две недели раньше, чем мы фиксировали в предыдущие годы. То есть эффективность вакцинации совершенно очевидна. Чем больше населения будет вакцинировано, тем меньше рисков распространения инфекции и тяжесть ее протекания. И по коронавирусной инфекции думаю такая же будет картина.

Справка.

Первая зарегистрированная в России вакцина «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V») была разработана совместно российским национальным научно-исследовательским институтом эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Николая Гамалеи (Москва) и научно-исследовательским институтом микробиологии министерства обороны РФ.

В октябре была зарегистрирована вторая вакцина «ЭпиВакКорона», которую разрабатывал Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» (Кольцово, Новосибирск).

Разработкой третьей вакцины занимается федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова (Москва).

Первая партия вакцины от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V») - 42 дозы - поступила в Челябинскую область в сентябре 2020 года. Вакцина была направлена в три крупнейших муниципалитета: Челябинск, Магнитогорск и Миасс. Никто из привитых на первом этапе южноуральских медиков не заболел.

В рамках второго этапа Челябинская область получит три тысячи доз вакцины (соответствующее соглашение региона подписал с миздравом РФ). В пятницу, четвертого декабря, на Южный Урал уже пришла одна тысяча доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак». Еще две тысячи доз поступит до конца года. Третий этап поставок запланирован на первый квартал 2021 года.

Двухэтапная вакцина (в упаковке две ампулы) от ковида должна храниться в особых условиях при температуре не ниже минус 18 градусов и только в сертифицированных холодильниках. Вне холодильника она может находиться не больше 30 минут.

По инструкции, необходимо ставить вакцину дважды с интервалом 21 день. После чего, по заверениям производителя, вырабатывается иммунитет сроком на два года.

Параллельно в регионе завершается вакцинация от гриппа. Уже пройдено два этапа, ожидается третий. Специалисты отмечают, что вакцинация от коронавируса и гриппа должны проходить отдельно.