Надежда Бабкина: российские военные – это герои наших дней

В Луганской академической филармонии состоялся концерт российской певицы, телеведущей, исследовательницы народной песни, педагога, народной артистки России Надежды Бабкиной. В ЛНР она привезла свой богатый репертуар.

– Репертуар будет разный. Цель культуры не разрушать, а созидать. Агрессия – это путь в никуда. Я много размышляла, переживала – как Луганский зритель будет воспринимать меня, с радостью или осторожностью. В своё время я объехала много горячих точек: Афганистан, Южная Осетия, Югославия, Чечня… Я всё видела своими глазами! – объяснила именитая гостья.

После выступления наш собственный корреспондент в Луганске Михаил Бондаренко встретился с певицей.

– Как вы относитесь к тем артистам, которые покинули Россию после начала спецоперации?

– Нет никакого отношения. Их для меня просто не существует. Бог рассудит.

– Что бы вы могли сказать нашим солдатам на передовой?

– Я недавно вернулась из поездки по Крыму, где давала концерты в больших и малых городах. Меня восхищало, что у людей есть тяга к творчеству. Мы приглашали на свой фестиваль все коллективы – как профессиональные, так и местные для того, чтобы испечь общий «духовный пирог всех народностей». Была я и в военном госпитале Симферополя, там находились военнослужащие разных национальностей и с разными ранениями. У них фантастический дух. Ребята говорили: сейчас подштопаемся и вернёмся к своим товарищам. Вот это боевой дух! И мы, находясь в тылу, поддерживаем их, детвора письма пишет. Я ещё не один раз схожу в госпиталь к ним. Это сыны наши, наши герои! Молиться и поддерживать их надо. Это продолжение наших отцов и дедов.