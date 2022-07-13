Нина Пикулева: Возьмусь за продолжение книги «Улицы родного города»

С детским поэтом Ниной Пикулевой из Челябинска автор публикации знаком не один год и даже не один десяток лет. За это время писал о ней много раз по разным поводам.

И вот новый – в середине июля у детского поэта юбилей.

Какие вопросы задать? Один «пришел» как-то сам:

- Есть ли у детского автора «возрастной ценз», то есть писать с годами для самых маленьких становится труднее? Не приходит ли время стать поэтом для взрослых?

Нина Васильевна ответила так:

- Принято считать, что поэзия - дело молодое.

Но жизнь показывает, что с возрастом мастер раскрывается, в чём-то дозревая и прозревая.

Интонация его стихов меняется, но стихи - если это автор детский - не становятся "грустнее", а вот глубже - могут быть.

Есть поэты, пишущие стихи до конца жизни - и работают вдохновенно, находятся в хорошей "рабочей форме".

В молодости, когда у меня уже вышли первые книжки, а после наступило "затишье", я подумала, что "стихи ушли от меня".

И однажды, возвращаясь вместе с поэтом Львом Рахлисом с выступления в парке на ЧМЗ, я поделилась с ним этой тревогой.

И он так темпераментно ответил на это: «Нина! Не вздумай останавливаться! Да ты что, всё только начинается! Ты показала себя, как интересный детский автор и хочешь отступить?! Ну нет! Входи в рабочую форму, "заводись", работая каждый день! И вот увидишь, всё вернётся, придёт в норму - всё получится».

Вот так горячо он «завёл меня» - и стронулся с места мой «застой», я снова расписалась, - поделилась радостью Нина Пикулева.

И добавила: «Как всё же нам нужна поддержка».

Еще поинтересовался:

- Что пишется в эти июльские дни. Если пишется?

- Сейчас я интенсивно готовлюсь к проведению своего юбилея, он пройдёт в публичной библиотеке. Сначала откроется выставка моих книг, с 19 по 30 июля она будет работать постоянно.

А 21 июля состоится открытие выставки, автограф-сессия, а после - юбилейный вечер.

Когда не можешь сосредоточиться на стихах, они к тебе не приходят. После юбилея - другое дело.

Возьмусь за продолжение книги «Улицы родного города», написано уже 40 стихов, но продолжение следует...

А вот загадки - они рождаются и в хлопотное время. Поскольку загадка - это как морская галька, шлифуется по ходу "движения".

Родилась загадка про Петра первого, взяли в журнал "Колокольчик". Ещё пара-тройка загадок есть, но раскрывать их не буду, пусть появятся в печати.

Вот такие новости от Нины Васильевны накануне ее юбилея.

Кстати, одну из загадок Пикулевой мало кто сумел отгадать. Например: кто ходит сидя? Загадывал при встрече ее даже чемпиону мира по шахматам Анатолию Карпову. Загадка ему понравилась. При чем, спросите, тут шахматист? Да ведь «ходит» так именно он, не замечали?

А вот еще одна: какой в Челябинске дом стоит на четырех улицах? Я не сумел отгадать, хотя дом этот, как выяснилось потом, знаю. Может быть, у вас получится?

Вот фрагмент интервью, сделанного ровно десять лет назад. Тоже к юбилею челябинского поэта. Думаю, многие мысли в нем актуальны и интересны будут и сегодня.

В последние годы время власти Челябинской области основательно занялись созданием брендов «родного края» — дело, безусловно, нужное и заслуживающее внимания. Но есть и люди-бренды, живущие на Южном Урале. Люди, с которыми с радостью встречаются жители других русских земель, и познакомиться с которыми вряд ли откажется любой из гостей земли челябинской.Среди таковых – Нина Пикулева, известный российский детский поэт, живущий в Челябинске.

—Какое стихотворение написалось первым? Когда?

— «Шла ворона через поле», эта считалочка родилась 23 мая 1979 года. Правда, два года спустя она была «доведена» до нынешнего варианта, в 1985-м опубликована в Ленинграде (ж-л «Нева») и в Москве («Мурзилка»), а после – в родном городе, в книжке «Играй-городок» ЮУКИ (1989). Правда, все детские стихи и сказки наших авторов появлялись сначала в страничке для детей «Теремок» в «Вечёрке».

—Как стала детским поэтом — сразу нашла эту тему или тема нашла своего нового автора?

— Я не думала, что стану детским автором, пока меня не зацепил вопрос: а почему нас никто не учил быть родителями и мы не знаем, как развивать собственного ребёнка? В тот момент я стала молодой мамой. Потом у меня вдруг открылись глаза на детскую литературу, и я стала вбирать в свой внутренний мир всё хорошее, настоящее и резко критиковать халтуру, коей во все времена было достаточно. Я очень скоро поняла, что твоему ребёнку – грудному, крошечному, о котором в мире никто не знает, а он живёт и растёт – вряд ли кто-то посвятит стихи именные, обыгрывающие, стало быть, его имечко.

Или увлечь его в то время, когда он в ванночке купается, глазёнки широко раскрыв и жмётся от всего неведомого к маме… Вот так всё и пошло: стихи-потешки для купания, одевания, просыпания… и всех режимных моментов, которые проходишь вместе с ним весь день, весь первый год, а там – особенность второго, третьего годов.

Так хочется, чтобы минуты и часы жизни рядом с малышом не утекали сквозь пальцы, как песчинки, а помогали наполнять его всё время новым, интересным, радостным впечатлением, словом, действием не на автопилоте, а осознанном и «вкусном», то есть обладающем цветом, красивой формой, эмоцией, запахом, звуком.

Сейчас есть хорошие сайты для мамочек, они беседуют вокруг каждой темы на форумах, обмениваясь опытом, учась ежечасно. Нашему поколению о таком общении в декретном отпуске даже и не мечталось. Ты оставался в четырёх стенах с младенцем и все запасы знаний и умений черпал в опыте народа и своей семьи…

Ягодка по ягодке, наберёшь кузовок. Потешка к потешке, сложится книжка-помощница для молодых родителей. Вот так и появились мои первые книжки, которые первыми вышли на орбиту ныне популярной серии «от рождения до двух».

—Помню, что Нину Пикулеву называли автором поэтической педагогики и современной Агнией Барто. Какие из этих характеристик ближе самой Пикулевой?

— Поэтическая педагогика – такого словосочетания в нашей жизни не было никогда, это определение родилось в голове моего наставника в литературе, руководившего литобъединением ЧТЗ, Е. Г. Ховива. Он, человек глубокий и внимательный, очень тонко чувствовал и понимал специфику моего подхода к ребёнку и дома, и в студии эстетического воспитания дошкольников во Дворце культуры ЧТЗ, где я и сама росла под его «присмотром», а затем – работала в студии дошколят у него на глазах, можно сказать. Я делилась с ним впечатлениями от своих уроков по развитию речи и словесных игр, мы вместе радовались и находкам, и забавным ситуациям, которые всегда возникают в работе с детьми. Если бы этот человек не был так бескорыстен, он бы никогда не смог сосредоточиться на том, что делали его ученики, воспитанники. Скольким из нас он дарил свои открытия и озарения, думая о завтрашнем дне каждого из нас! Как-то Ефим Григорьевич сказал: «Нина, кажется, я нашёл определение тому, чем ты занимаешься, это – поэтическая педагогика, верно?» И я с благодарностью записала дату этой находки: 24 октября 1993 года.

А сравнение с Агнией Львовной приятно, конечно же, как профессиональное «соседство», преемничество, причисление к рангу профи такого уровня. Счастлива встать рядышком и решать до-бартóвские задачи детской литературы. Моих стихов «груднички» не «повторят наизусть», им ещё до первого лепета дорасти надо — вот и растут на их фоне, улыбаются, гулят, утихают, когда заплачут, понимают интонацию и вникают в первые слова родной речи – и уже хорошо!

— Пикулева живет в провинции и с классиками детской литературы встречаться, казалось бы, проблематично. Но это не так?

— А Москва нам на что? Была знакома с классиками детской литературы: Сергеем Михалковым, Михаилом Пляцковским, Владимиром Глоцером, Романом Сефом, Владимиром Приходько, сюда же хочется вписать созвучное детству имя одного из авторов фильма «Чучело» — Ролана Быкова. Знакома была и с Натальей Юрьевной Дуровой.

Знакома с Анатолием Алексиным, Альбертом Лихановым, Юрием Кушаком, Ириной Токмаковой, Ириной Семёновой-Соковня, Виктором Луниным, Вадимом Левиным, Андреем Усачёвым, Мариной Бородицкой, Михаилом Ясновым, Сергеем Махотиным. И очень рада, что такие знакомства у меня есть.

Сергей Владимирович Михалков был дважды свидетелем моих литературных побед, сам вручал мне Диплом лауреата премии им. Л.Н.Толстого в 2002, у него в семье есть мои книжки.

—С автографом?

— И с добрыми пожеланиями.

—Что нужно, чтобы стать детским автором? Советы начинающим.

— Для начала детским автором нужно родиться, это чистая правда. Пусть не всякий может сразу догадаться, что он – детский поэт или писатель, это ещё открыть надо в себе, найти и понять. А после – только и всего, отдать на это жизнь, раскрыться и состояться! Ну, разумеется, я говорю о настоящих авторах. Они живут детской литературой, а не «самовыражаются», и уж тем паче, идут в неё не ради денег, здесь не заработаешь.

А совет начинающим: если вы уверены, что это – ваш путь, начинайте с того, что очень важно — знакомиться с лучшими книгами для детей, стихами и прозой. Чем больше будет вами прочитано, тем скорей вы созреете и сформируете своё собственное отношение к литературе и хороший вкус, а это – необходимое условие. Чтобы не топтаться на месте, идти вперёд, нужно знать, ЧТО до тебя было создано другими, у кого можно учиться нашей профессии, при этом ни в коей мере не подражая «учителю».

— Спасибо.

— И тебе – за внимание к моей профессии и добрые слова, от которых вырастают крылья.

Послесловие.

Многие стихи Нины Пикулевой живут и в книгах и, что может быть, важнее — в самой жизни. Одни вошли в жизнь детей и вышли во дворы (считалочки, игры), другие оказались в репертуаре игрунов и стали подручным средством затейников на детских праздниках, а третьи - в багаже у логопедов мнут язычки подопечных её чистоговорками и скороговорками.

Ещё одна категория читателей-практиков челябинского автора: мамочки новорождённых и грудных деток, их монологи зачастую строятся из агушечек, потешек, прибауток… и примыкают к фольклору – устному народному творчеству, дошедшему до нас из глубины веков.