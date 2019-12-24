Спикер Первомайского: нам не хочется быть подопытными мышками

Власти Коркинского муниципального района, в состав которого входят три городских поселения (Коркино, Роза и Первомайский), хотят стать «пионерами» и первыми в регионе провести эксперимент по преобразованию муниципального района в муниципальный округ. При этом вместо четырех действующих на сегодня администраций и четырех представительных органов останется одна окружная администрация и одно Собрание депутатов.

Власти и жители Коркино единогласно поддержали инициативу. В поселке Роза процесс дошел лишь до половины пути и застопорился. Публичные слушания провели, а на Совете депутатов решение не утвердили, потому что несогласные с принудительным объединением парламентарии добровольно сложили полномочия, а оставшиеся не могут принять решение (нет кворума). На январь 2020 года назначены довыборы в Совет депутатов.

Первомайское городское поселение – единственное из трех поселений района - пока не выразило своего отношения к объединению с Коркино и Розой.

Председатель Совета депутатов поселка Первомайский Евгений Вагнер рассказал нашей редакции, почему Первомайка особенная территория и можно ли учесть интересы первомайцев при возможном объединении поселков с районной администрацией в муниципальный округ.

- Евгений Николаевич, давайте для понимания вопроса обратимся к истории. Какая структура управления была до объединения поселений в Коркинский муниципальный район?

- До 2005 года существовал город Коркино, поселки Роза и Первомайский. В каждом поселении была своя администрация. Учебным и лечебным процессом занималось Гороно и управление здравоохранения. Хозяйственными и кадровыми – власти поселков.

Бюджеты были маленькими и особо не отличались друг от друга по объемам. Но тогда финансово помогали властям градообразующие предприятия: Первомайка – цементный завод и шиферный комбинат, на Розе – шахты, в Коркино – разрез. При этом их вливания существенно разнились.

В марте 2005 года был образован Коркинский муниципальный район, как административно-территориальная единица. Тогда вышел 131 ФЗ, согласно которому можно было образовать городской округ или муниципальный район.

До 2005 года все поселения были равными, Коркино было первым среди равных. Глава поселка отчитывался напрямую перед областью, перед министерствами. Сейчас, согласно 131-ФЗ, главы поселений не подотчетны главам муниципальных районов, у них свои бюджеты, независимые от районных. При этом спрос за поселки идет с районов, а повлиять на них они не могут.

- Как у вас сейчас выстроены отношения с районной администрацией? Как разграничены полномочия?

- Администрация поселка несет ответственность за его жизнеобеспечение, выполняет работы по благоустройству, содержанием дорог, культура и спорт. Совет депутатов контролирует эту работу. С районными властями мы взаимодействуем по вопросам участия в государственных программах и национальных проектах, образования. Уровень общения области – районный.

- Районные власти выбрали вариант преобразования в муниципальный округ. Какие, по вашему мнению, могут возникнуть проблемы при таком варианте?

- Главная, на наш взгляд, проблема - границы. На сегодня ни муниципалитеты, ни район не имеют утвержденных и полностью согласованных границ. А без этого невозможно любое изменение. Есть опасность не утвердить все границы до последнего четверга мая 2020 года. К этому моменту все документы и проект закона должны поступить в Законодательное собрание региона.

- Почему именно к этому сроку?

- В сентябре 2020 года должны состояться перевыборы депутатов Собрания Коркинского района, а также Советов Коркинского и Первомайского городских поселений (на Розе позднее). Старт выборным кампаниям дадут в конце мая. И к этому моменту должно быть понятно, выбирать один общий представительный орган и главу или, как и раньше для каждого поселения своих. И в то же время на сегодня закон не регламентирует сроки, в течение которых (после проведения публичных слушаний) надо провести объединение, а также порядок действий, схему и дорожную карту. По большому счёту мы сейчас сами вырабатываем эту модель с помощью правительства области, ЗСО. Знаю, что за нами наблюдают внимательно коллеги из других муниципалитетов, где вопрос преобразования тоже может встать. Это непростой путь.

- Вы единственный поселок в районе, который до сих пор не назначил публичные слушания, и поставил условия - сначала разобраться во всех возникших вопросах, а потом принимать окончательное решение. Готовы ли районные власти к ответам на эти вопросы? На Ваш взгляд, реально ли учесть все потребности Первомайки при объединении?

- Начался диалог. Мы совместно работаем над структурой управления, предлагая для Первомайки формат обособленного территориального управления – именно так мы сможем сохранить некую автономность бюджета поселка, не потерять собственные средства в общем районном кошельке. На сегодня могу сказать, что мы нашли понимание, что Первомайка нуждается в особом подходе. Вместе ищем механизмы, как это сделать.

- Какие еще подводные камни могут встретиться на пути преобразования?

- Пока еще много вопросов остается без ответов. Часть из них могут прояснить только федеральные структуры, остальные надо решать на региональном уровне.

Например, в поселениях большие различия в подходе к аренде. В поселке Первомайский в коммунальной сфере нет МУПов, а есть только юридические лица. Мы стараемся установить арендную плату по минимуму, чтобы ООО-шки не обанкротились (ведь за аренду спецтранспорта они платят нам за счет своей прибыли). А в Коркино работают МУПы. И у них противоположная задача - максимально поднять ставки по аренде, чтобы пополнить бюджет. И в их ситуации это правильно. Мы просто решаем разные задачи. Важно найти механизм учесть эту особенность и многие другие при разработке проекта объединения.

- Но эти вопросы больше касаются нюансов работы властных структур. А чем для обычного жителя обернется реорганизация?

- Для понимания, что потеряет или приобретет обычный житель нашего поселка, мы с депутатами придумали некую схему. Взяли условного жителя поселка Ивана Ивановича Иванова, проживающего по улице Луговая, 2.Как сегодня, так и потом поселение будет обеспечивать его газом, водой, канализацией, теплом, вывозить собранный им мусор и благоустраивать территорию, на которой он проживает. Школы, больницы продолжат работать в прежнем режиме. Его почтовый адрес сохранится. Выдачу справок можно наладить.

- Жители поселка Роза еще опасались, что после вхождения в состав Коркинского муниципального округа они лишатся льгот, положенных им в рабочем поселке. Сократится зарплата врачей и учителей. Появится дефицит медицинских кадров (ведь нельзя будет привлечь их по программе «Земский доктор» и «Земский врач», «Земский учитель»).

- Мы разбирались с этим вопросом. Опасения напрасны. В случае объединения у поселений останется статус рабочих поселков и все льготы сохранятся. Кстати, в Копейском городском округе ни один из поселков не имеет статус рабочих и не может претендовать на льготы. Так, например, поселок Октябрьский не может принимать участие в этих программах (хотя по численности и подходит). В этом минус городского округа.

- Есть уже понимание будущих структур управления поселениями и округом?

- Вопросы по структуре территориальных управлений, которые заменят местные администрации, и по бюджетам поселений прорабатывает специально созданная рабочая группа. В ее состав входят представители администраций и депутатского корпуса всех трех поселений и района, а также начальники управлений районной администрации. В каждом поселении - на Розе, в Коркино и Первомайском – будет своя структура теруправления. Так, территориальному управлению в Первомайском планируется передать полномочия действующей администрации практически в полном объеме. На Розе и в Коркино структура, вероятнее всего, будет иная.Система МКУ (муниципальных казенных учреждений) сохранится в существующем виде. Все поселковое имущество будет передано в оперативное управление территориальным отделам.

Главу района будут выбирать по конкурсу избранные всенародным голосованием депутаты Собрания депутатов Коркинского муниципального округа. И уже потом глава округа будет назначать глав территориальных управлений, которые заменят действующих на сегодня глав городских поселений. Отдельно мы хотим подойти к вопросу представительства первомайцев в окружном собрании – важно, что эти люди будут защищать интересы поселка.

- По бюджетным вопросам ясность есть?

- Бюджетные вопросы пока находятся в стадии обсуждения. Есть понимание, что за поселениями нужно сохранить собранные собственные средства. Сейчас обсуждается, как это можно сделать.

- Почему для поселения важно сохранять свой бюджет?

- Для того, чтобы лучше понять это, я приведу один пример. Представим в большом доме живет несколько поколений одной семьи (родители, дети и взрослые внуки). Зарплата всех работающих членов семьи отдается в один котел, которым распоряжается по своему усмотрению глава семьи - представитель самого старшего поколения. Сначала порядок наводится в центральной комнате, где живут родители. Обновления и ремонты тоже здесь в первую очередь делают (гости же сюда заглядывают).

В комнате детей все гораздо скромнее и требует переделок, но ведь это мало кто видит. А уж внукам на их хотелки будет выделяться в последнюю очередь. А если бы каждый сам распоряжался своими доходами, то и обстановка в их комнатах зависела бы только от работоспособности и чистоплотности живущих в ней.

Не хочется, чтобы так было после объединения Розы, Коркино и Первомайского. Поселения, имевшие свои «кошельки», будут теперь все деньги отдавать в один котел (и причитающиеся им дотации). Важно найти систему справедливого распределения средств.

- И кто больше всего потеряет при котловом распределении?

- Первомайский. У нас сегодня на 11 тысяч населения поселка общий бюджет составляет порядка 33-35 миллионов, из них 30 миллионов – собственные средства, которыми мы вольны распоряжаться по своему усмотрению (в рамках бюджетного Кодекса). Нас датируют из областного бюджета всего на 3 миллиона рублей.

В Коркино на 40 тысяч населения общий бюджет порядка 100 миллионов, при этом собственных средств столько же, сколько и у нас - 30 миллионов, остальное - дотация.

В Розе при общем бюджете порядка 25 миллионов рублей лишь 9 миллионов собственных средств, 16 миллионов – дотация.

Получается, мы в общий котел будет отдавать столько же, сколько и Коркино, а обратно получать гораздо меньше. И при сохранении нынешнего уровня дотирования, мы тоже несем убытки.

- На сегодня вы всё-таки за объединение?

- Я за то, чтобы всё три наших поселка развивались, чтобы жизнь в них становилась комфортнее. В любом случае мы обязательно проведем публичные слушания, когда получим ответы на все поставленные вопросы. Мы расскажем жителям, что их будет ждать впереди, а они выскажут свое мнение по поводу объединения. Мне кажется, что сейчас мы как раз начали рабочий процесс, разработку структуры, который должны были начать раньше. Наше мнение на сегодня слышат и учитывают. Это важный момент. Но должны быть гаранты соглашений.

-То есть сначала надо подписать все соглашения, а потом уже определяться?

- Да. Подписываем брачный договор, а потом идем в ЗАГС.