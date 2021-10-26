Тату, рок-н-ролл и шашки: челябинский фестиваль «Дебаркадер» открывает новые грани искусства

Челябинский фестиваль современного искусства «Дебаркадер» уже на протяжении шести лет расширяет границы творчества и отношения к жизни. Став знаковым событием в жизни города, «Дебаркадер» по-прежнему остаётся открытым всему новому и смелому, продолжает видоизменяться и удивлять. В этом году челябинцам предлагают зарядиться невероятной энергией танца и порассуждать о границах прекрасного – общепринятого и спорного. Приглашённые тату-мастера покажут, что не только движение может передать красоту тела, но и рисунок на нём. О том, что ещё ждёт гостей фестиваля, корреспонденту агентства «Урал-пресс-информ» рассказал главный его вдохновитель, директор Государственного исторического музея Южного Урала Владимир Богдановский.

- Здравствуйте, Владимир Иванович. Можно ли двумя словами сказать, про что будет «Дебаркадер» образца 2021 года? Какой он будет?

- Если одним словом, то он будет другой. У нас завершился один цикл, который длился 6 лет, и этого времени оказалось достаточно, чтобы показать те направления современного искусства, которые существуют в нашем городе. Лучшие проекты вышли за рамки музея, их стали повторять за пределами региона, и порой весьма удачно. Можно сказать, что круги от заброшенной нами идеи разошлись. В этом году мы решили не повторяться, а полностью обновиться.

Если первые наши проекты - это поэтические, театральные опыты, выставки, то теперь мы решили поднять новые направления и темы, которые назрели, которые существуют вне пространства «официального» искусства, но которые уже пора выводить на новый уровень. Площадка Государственного исторического музея как раз позволяет это сделать. Появление в нашем пространстве того или иного направления искусства говорит о том, что оно вступает в законную силу.

- Получается, что исторический музей выступает неким законодателем искусства?

- Да, если здесь показывают, значит, это актуально и разрешено. Например, мы решили поддержать уличные танцы и танцы вообще. Этим летом мы проводили крупные танцевальные мероприятия на открытых площадках, в том числе и на набережной реки Миасс, и отметили для себя, что такой формат вызывает у людей живой интерес и отклик.

- И это то новое, чего раньше на «Дебаркадере» не было?

- Да. Конечно, такие танцы своеобразно проводились и в советское время: с конкурсами, сценой. Этим летом мы решили попробовать вновь сделать танцы частью повседневной жизни, но уже в современных реалиях. Дать возможность людям просто прийти и потанцевать, не в студию или в кружок, а на открытые доступные площадки. И у нас это получилось. В рамках «Дебаркадера» пройдут уже конкурсные выступления: и коллективов, и одиночные. Для фестиваля мы выбрали наиболее яркие, молодёжные направления: рок-н-ролл, джайв и другие. Хотя будет представлен и исторический танец 19-ого века. Специально для танцевальной части фестиваля мы закрыли пол в нашем подвале профессиональным паркетом, что придаст соревнованию совсем другой уровень.

- Будут ли эти танцевальные номера объединяться единой темой или сюжетом, или это будет некий танцевальный калейдоскоп?

- Это лучшие конкурсные номера танцевальных студий города. Темой мы никакой их не объединяли. Здесь должен быть азарт, настроение – вот это главное. Особенно сейчас, когда в обществе сложилась не совсем праздничная атмосфера, учитывая антиковидные ограничения. Жаль, конечно, что ограничения есть. Но они связаны не только с коронавирусом. Самое главное ограничение – отсутствие достаточного пространства. Наши мероприятия стали сейчас настолько популярными, что желающих попасть на них в несколько раз больше, чем может вместить наш зал в Общественном собрании. Над этим вопросом мы будем думать.

- Чем ещё «Дебаркадер» удивит в этом году гостей?

- Искусством тату. Для некоторых людей оно выглядит как минимум странным, старшим поколением не одобряется, а для кого-то это часть жизни, и таких людей становится всё больше. Нам захотелось поговорить на эту тему: и показать, и рассказать, раскрыть эту тему с разных точек зрения, в том числе с медицинской.

- Какая роль отводится гостям фестиваля? Будут ли они активными участниками происходящего или просто зрителями?

- Не могу сказать, что у зрителей будет возможность выйти на паркет во время танцевального конкурса. Но в принципе такие моменты активного включения зрителей мы не исключаем. Например, во время показа тату запланирована живая музыка от коллектива «Кафе «Улыбка». Гости увидят скульптурный ряд из живых экспонатов, которые будут демонстрировать татуировки. И в какой-то момент это действие вполне может перейти в танцевальную программу.

- Фестиваль в этот раз стал более демократичным: настольные игры, танцы, татуировки, даже железная сварка. Чем вызван такой разворот от артхауса в сторону демократичности? От узкого круга ценителей искусства к широкой аудитории?

- Это очевидно. Вот уже второй год идут всевозможные ограничения, вот таких живых площадок, как наша, становится всё меньше. Мы даже про свой «Дебаркадер» думали, что возможно, и он не состоится. Хотя, на мой взгляд, всё должно быть наоборот. Я говорю не о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, а о том, что закрыть всех дома не получится. И если мы не пригласим на своё мероприятие, где всё организованно, то люди пойдут туда, где не организованно. А сейчас очень важно создать хорошее настроение, потому что хмурых людей как-то больше и больше становится. Ну, это, во-первых. А, во-вторых (мы и не скрываем этого), мы считаем себя народным музеем и делаем всё, чтобы к нам приходило как можно больше людей. Отсюда множество вариантов бесплатных, льготных билетов, много мероприятий, которые напрямую не относятся к музейному направлению.

- Как раз примером такого направления на нынешнем «Дебаркадере» станут настольные игры. Как они будут проходить – в свободном режиме или будет организован сеанс одновременной игры?

- Есть специалист, который будет дирижировать процессом и объяснять правила игры. Также мы планируем провести сеанс одновременной игры в шашки. Пока не очень понимаю, как это впишется в наше пространство. Но это эксперимент, на которой мы сознательно идём. Потом первый раз перейдёт во второй, третий, и уровень организации будет совершенно иной.

- Заявляя в программе фестиваля современного искусства настольные игры, музей автоматически выводит их из спортивной сферы в область искусства. А к какому виду искусства можно отнести, например, шашки? Это искусство общения или игры?

- Мы, как музей, в первую очередь раскрываем исторический аспект: как возникли шашки и что они представляют собой сегодня. И это касается любого направления: будь то танцевальное искусство, мода или искусство тату. История и современность - вот, что интересует нас и чем мы стараемся заинтересовать людей.

- Есть ли у фестиваля этого года слоган? Или на этот раз решили обойтись без ярлыков?

- Есть куча вариантов, но с окончательным мы пока не определись. Но это поиск. Пока осмысляем тему границ: дозволено/не дозволено, можно/нельзя, плохо/хорошо. Именно через такую призму мы, например, рассматриваем искусство тату и рассчитываем на дискуссию.

- Как изменился фестиваль за последние шесть лет?

- Организуя первый фестиваль, мы старались помочь творческим людям, предоставить им пространство, возможность показать себя, чему-то научиться. За это время наши партнёры выросли, кто-то организовал свои фестивали, кто-то начал ставить спектакли, издавать книги. Теперь мы начинаем заново и сами будем учиться проводить мероприятия нового формата, опираясь на опыт приглашённых профессионалов. И когда мы почувствуем, что за нами стали повторять, что «от заброшенного камня пошли по воде круги», мы можем вновь начать какое-то новое, спорное, яркое, интересное направление с нуля. О чём мы мечтаем - чтобы нас окружали лидеры этих направлений, носители культуры, которые вместе с нами будут проводить уже большие мероприятия.

Напомним, что фестиваль «Дебаркадер» пройдёт в нынешнем году с 1 по 7 ноября в Государственном историческом музее Южного Урала, по адресу ул. Труда, 100.