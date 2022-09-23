Янус Путконен: После референдума жители Донбасса ощутят себя по-настоящему русскими

Мнение о голосовании в ЛДНР и на освобождённых территориях особенно интересно услышать из уст иностранных граждан. Ход референдумов прокомментировал главный редактор финского интернет-портала MV-Lehti Янус Путконен. С ним побеседовал наш собственный корреспондент в Луганске Михаил Бондаренко.

– Янус, что для вас лично означает данное волеизъявление?

– Мы все так долго шли к этому дню, восемь лет его ждали, а он наступил так внезапно. Я только начал свою работу на выборах, но намерен проследить за ними до конца, и собираюсь всё рассказать о них людям.

– На Западе говорят об их нелегитимности…

– Ключевой момент здесь заключается в том, что Россия задаёт жителям вопрос, ей важно знать мнение людей. Когда Запад расширялся до границ вашей страны то он ни у кого мнения на референдумах по этому поводу не спрашивал. А вот Россия хочет услышать людей, она соблюдает устав ООН и демократические моральные правила.

– Какую тему вы бы вычленили в первую очередь?

– Референдум предоставляет реальный шанс заживить раны, нанесённые этой ужасной гражданской войной. На повестке дня – вопрос идентичности участников референдума. И голосование даёт возможность жителям Донбасса почувствовать, что они по-настоящему русские люди.