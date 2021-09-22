Глазами челябинки: что почем в северной Испании

Читателям агентства «Урал-пресс-информ», судя по откликам, понравились публикации корреспондента агентства Даши Гутьеррес, которая сейчас живет в Испании. В первых из них она рассказывала, как в этой стране борются с ковидом. В следующей публикации она рассказывает о своей жизни там.

Цели переехать в Испанию из Челябинска у меня никогда не стояло. Да, признаюсь, очень мне нравилась Франция и до сих пор, может, хотелось бы мне жить там, но живу я в Испании, и поэтому немного расскажу о людях и жизни в этой стране.

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Начну я с вопросов, которые чаще всего я слышу от своих друзей из Челябинска. Если это так интересно им, может, будет интересным и вам. Какие там цены?

Когда я училась в университете на переводчика испанского, а было это лет десять назад, у нас в группе был один студент. Очень взрослый, грузный солидный мужчина. Он был директором или владельцем какого-то завода, имел квартиру в Испании, часто там проводил время и учил испанский для переезда туда на постоянное место жительства.

Так вот он нам, студентам, рассказывал тогда о ценах. Звучал его рассказ очень оптимистично: он весело говорил, что жить в Испании даже дешевле и выгоднее, чем в России. Продукты, мол, качественные и дешевые, коммунальные услуги тоже, приводил цены: и да, выглядело все именно так, радужно и воодушевляюще.

Да, все верно и все так - было 10 лет назад. Сейчас все по-другому. Почему? Да потому что курс доллара и евро повысился с тех времён в два раза. И если раньше евро стоил около 40 рублей, то сейчас со стоимостью около 85 рублей - считайте, что и все цены увеличились в два раза для нас, россиян.

Не знаю совсем ничего про моего бывшего одногруппника - удалось ли ему сохранить бывший оптимизм (и доход) относительно жизни в Испании?

Немного конкретики. Булка хлеба типа багет (белый, черствеет на следующий день, вес примерно 250 граммов) стоит 40 центов. Это примерно 40 рублей. Можно купить хлеб ржаной, кукурузный, из проросшего пшена и вообще самый разнообразный, но тут цена может значительно увеличиваться и доходить до 2 евро за булку, это около 170 рублей, но конечно, все зависит от веса). Большинство моих знакомых испанцев покупают самый обычный длинный батон за 40 центов. Очень много хлеба у них черствеет, и те счастливцы, у кого есть куры или какие-то домашние животные, отдают оставшийся хлеб им.

Ещё мои знакомые часто спрашивают, сколько в Испании стоит картошка. Мне кажется, что картошка не является основным блюдом в Испании и едят её реже, чем мы. Связано это с тем, что люди стараются следовать принципам здорового питания, боятся растолстеть и поэтому предпочитают другие овощи, но вот недавно стало появляться все больше сообщений о полезности и картошки, и, возможно, мода на картошку вернётся совсем скоро! Да даже и сейчас у многих взрослых и детей любимыми являются блюда из картофеля - тортилья (типичное блюдо из картошки, специально приготовленной на сковороде), картофель под разными соусами и, конечно же, картофель фри.

Средняя цена картошки 70 центов, около 60 рублей. Есть более дорогие сорта, конечно, но основная цена выше, чему России. Люди, приезжающие из России и пробующую местную картошку, хвалят, говорят, что вкусная.

Не буду дальше подробно продолжать перечисление цен и продуктов, остановлюсь на приятном. Приятными здесь можно назвать цены на вино. Самое дешевое (но нормальное!) вино можно купить от полутора евро за бутылку, то есть не больше чем за 150 рублей. Очень хорошее вино будет стоить 6-7 евро, то есть около 500 рублей.

Связаны эти приятные цены с тем, что в стране много виноградников, виноград растёт хорошо. Испанцы любят вино, многие выпивают за обедом стакан красного вина, летом – розового или белого. Поэтому, может быть, они такие жизнерадостные и счастливые? Уверена, что не только поэтому.

Если интересно, расскажу ещё об испанцах и испанской жизни в следующих статьях!