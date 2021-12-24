Как празднуют Рождество и Новый Год в Испании в условиях коронавируса

Корреспондент «Урал-пресс-информ» уже несколько лет встречает новогодние праздники в Испании, и у неё была возможность узнать испанские традиции, а также как они изменились в пандемию. О них ее сегодняшний рассказ.

В Испании, так же, как и в России, большинство жителей очень любят зимние праздники. Празднуется здесь три даты: Рождество - в ночь с 24 на 25 декабря, новогодняя ночь и приход Королей Волхвов испанцы 6 января.

Раньше традиционной была дата именно 6 января, но дети так сильно ждали свои подарки, что такое нетерпение перенесло основное празднование на рождественскую ночь: именно тогда дети стали получать подарки, а Короли Волхвы уже приносят обычно только сладости.

Итак, традиционно в рождественскую ночь бывают семейные ужины, на ужинах принято есть морепродукты, креветки, например, рыбу или барашка, традиционные новогодние испанские сладости - туррон и польвороны, пить шампанское или сидр.

Если в прошлом году некоторые испанцы отказывались от ужина в семейном кругу из-за пандемии, то в этом году многие вернулись к этой традиции и планируют собраться за праздничным столом. Но неоднократно предупреждается в СМИ, что нельзя терять бдительность. Например, власти Мадрида бесплатно выдают жителям тесты с просьбой удостовериться перед встречей с родственниками, не больны ли они.

Бесплатно тесты пока выдают только в Мадриде, но некоторые особо сознательные жители покупают тесты на антитела (один стоит примерно 6 евро, около 500 рублей) и сами делают их время от времени и особенно перед посещением пожилых родственников, которые находятся в зоне риска.

И эти меры оправданны: недавно была новость, что во время одного из «корпоративов» среди медперсонала, на который пришли около 170 человек, потом 68 человек заболели коронавирусом несмотря на предосторожности: все были привиты и вход тоже был разрешён с отрицательным тестом на антитела.

Ещё пару слов об испанских корпоративах - они называются «ужин предприятия» и это правда ужин, начинающийся довольно поздно. Он довольно плотный, в каком-то хорошем ресторане, но никаких песен-плясок, как в России обычно не бывает: собрались с коллегами, плотно поели, пообщались и разошлись. В этом году таких ужинов наблюдается гораздо больше, чем в прошлом году, но все равно намного меньше, чем в «допандемийные времена».

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Новогодняя ночь празднуется гораздо с меньшим размахом, чем в России, хотя иногда видишь редкие салюты и слышишь редкие радостные голоса после того, как пробили часы 12 раз. Традиционной опять же является еда в кругу семьи, перед самым Новым годом по телевизору идут концерты наподобие российского «Голубого огонька», но стоит отметить, что король Испании выступает перед гражданами со своим выступлением не 31, а 24 декабря, в Рождество, когда практически все собрались дома перед телевизором в кругу семьи.

Ещё традиционным в новогоднюю ночь считается съесть 12 виноградинок удачи - каждую под бой часов, здесь даже продаются специальные консервы, в которых положены 12 виноградинок без косточек и кожи - чтобы облегчить их стремительное поедание. Ещё в Мадриде на Площади Солнца собираются люди и празднуют там Новый год, съедая виноградинки удачи. И кадры оттуда, и бой часов транслируется по испанскому телевидению для жителей всей страны. В том году на площадь разрешили войти только очень маленькой группе людей, а в этом году, судя по последним данным, вход будет, как и раньше, свободным для всех.

Ещё по обычаю в домах наряжается елка, конечно, искусственная, многие украшают лампочками и гирляндами свои окна снаружи и перила домов, главные улицы городов сияют гирляндами из множества огней, которые не повторяются из года в год, ещё ставят «белен» - фигурки с изображением рождества Христа. Там и Мария, и Короли-Волхвы, приносящие дары новорожденному, и обитатели хлева - коровы, лошади, овцы. У некоторых семей есть традиция - каждый год покупать новую фигурку в свой «белен», поэтому с годами он разрастается в целый город - с фигурками сапожников, торговцев, хлебопекарен и многих-многих других.

Надо отметить, что в этом году люди развешивают гораздо меньше гирлянд, чем в прошлом, связано это с сильно выросшей ценой на электричество.

И один из самых популярных и. мне кажется, довольно-таки необычных обычаев - это то, что практически все испанцы участвуют в рождественской лотерее. Лотерейный билет стоит 20 евро, около 1600 рублей, но в каждой семье уже куплено по одному на семью или на члена семьи билету. Некоторые особо рьяные поклонники купили и большее количество. У некоторых лотерейные билеты лежат в кошельке, у кого-то на самом видном месте - прикреплены на холодильнике, и 22 декабря, в день лотереи, вся страна с замиранием сердца следит за ходом лотереи: дети вытаскивают шарики из барабана и поют номер и выигрыш, например «тысяча еврооо». Есть и выигрыши посущественнее, но большинство билетов, конечно, остаются на позиции «может, в следующий раз повезёт». И в следующем году опять лотерея повторится с новыми надеждами - вот на это-то коронавирус не влияет. Некоторые, кстати, относятся особенно ответственно - и даже ездят в другие города за определенным номером лотереи, который продаётся в этом году только там. Такая вот «национальная забава» - рождественская лотерея.

Вот такие долгожданные и любимые праздники грядут, но не без предосторожностей: вирус никуда не ушёл, и, если как-то можно обезопасить себя и близких, люди будут стараться не посещать публичных мест, надевать маски и делать тесты перед семейными торжествами.

И из самых последних новостей: Министерство здравоохранения Испании предлагает запретить семейные ужины, закрыть залы баров и кафе, а в аптеках «смели» все тесты на антитела. Посмотрим, что будет дальше, а пока всем - хорошего новогоднего настроения!