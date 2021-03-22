Памяти коллеги и друга – Лидии Стариковой

Большая невосполнимая утрата – ушла из жизни Лидия Старикова, журналист «Вечернего Челябинска». В дни прощания принято вспоминать о человеке, который был рядом, а уж «вечеркинцам» есть что вспомнить, поскольку коллектив газеты всегда был одной большой дружной семьей. Дадим слово коллегам.

Юрий Вишня

Мне кажется, она дружила со всем городом. Весь город знал ее – журналистку из «Вечернего Челябинска». В этой газете мы с ней и познакомились: я, новичок-корреспондент, а она, уже поработавшая на телевидении, редактором в двух многотиражных газетах, была многоопытной. Поэтому уже через три месяца после ее прихода в «Вечерку» редактор Михаил Аношкин назначил Лиду зав. отделом информации. Кого-то это уязвило, кто-то метил себя на это место и игнорировал подпись заведующей над своим материалом… И нам с ней пришлось вместе доказывать свою состоятельность, сдавая ежедневно в номер до 20 информационных материалов. Вот тогда и скрепилась наша дружба. И после, уже работая в разных изданиях, мы неизменно при встрече обнимались и вспоминали это непростое время. Мы радовались и отмечали рождение наших детей, новоселья, у меня до сих пор хранятся часы, подаренные ею мне на день варенья.

Когда в последние годы я поздравлял ее с днем рождения, она никогда не говорила о своем нездоровье, а рассказывала свежий анекдот или вспоминала какую-нибудь хохму. А то принималась читать смешные «оптимистические» стишки Инны Бронштейн типа: «Какое блаженство, когда в январе/ Крещенский мороз и пурга на дворе/А в доме у нас хорошо и тепло/И я не на улице – мне повезло!»

Лидия Владимировна Старикова родилась 30 марта 1940 года в селе Бродокалмак Челябинской области. Окончила факультет журналистики УрГУ. В 1970 году пришла на работу в «Вечерний Челябинск» и посвятила ему 30 журналистских лет, возглавляя отделы информации и писем. В этом же году стала членом СЖ СССР. В 1987 году ей было присвоено звание заслуженного работника культуры РСФСР. В 1994 - 2000-м была соиздателем-редактором газеты «Спальня», с 2000-го – обозревателем газеты «Южноуральская панорама». Главными темами ее творчества были морально-этические, социальные проблемы, а также вопросы медицины, в том числе борьба со СПИДом и наркоманией. Созданные ею школа рабкоров и общественная приемная были гордостью редакции «Вечернего Челябинска».

Лидия Старикова лауреат премии «Признание», многих журналистских конкурсов, областных и российских, «Человек года -2001», почетный профессор кафедры журналистики.

А еще она была просто очень хорошим человеком. Дипломатичным, интеллигентным, добрым, высококультурным. Любила театр и особенно оперу, арии из них знала наизусть. Ее юмор и умение общаться с аудиторией очень ценились на редакционных капустниках и чаепитиях, встречах с читателями и активными авторами. Коллеги обращались к ней за мудрым советом, дружеской помощью, с задушевной беседой. Лида никогда и никому не отказывала в своем участии. Она часто повторяла, что люди и общение с ними – роскошь нашей профессии.

Как же больно и горько терять такого человека, друга, товарища, коллегу. Как ее будет не хватать всем нам. Светлая, светлая, светлая память тебе, наша Лида, Лидия Владимировна…

Леонид Писанов

Уходит старая гвардия "Вечернего Челябинска", сии птенцы гнезда Михаила Петровича Аношкина. Пустеет вечерний Челябинск. Ещё одна коренная журналистка ушла в мир иной. Добрая память, дорогая коллега!

Аида Злотникова

Ну а теперь очередь моя. Я, конечно, не могу писать без слез, ведь Лида в 2011 году прилетала ко мне в Израиль, а когда я в декабре 90-го уезжала, она в этот лютый мороз пришла на вокзал а потом в "Вечерке" написала " Храни Вас Бог". Я храню газету, как и "Южноуральскую панораму", в которой она опубликовала свой очерк о путешествии в Израиль. Была всегда задушевным собеседником во все времена и в радостях, и в горе, и мы всегда были счастливыми несмотря ни на что. И все это прошлое никогда и никуда не уйдет и всегда будет со мной. Несмотря на то, что я уже тридцать лет живу в Израиле, все эти годы мы общались Она устроила и мое семидесятилетие в Челябинске и вместе с Ирой Моргулес пела свою сочиненную застольную. За два дня до случившегося мы с ней переписывались по телефону и она меня убеждала, что все проходит, пройдет и моя операция. И все будет обязательно хорошо " Вот только мне говорить трудно",- написала она. И все. Утром в субботу мои бывшие студкоры Рая и Таня, которым Лида очень здорово когда-то помогла и очень их опекала, сообщили мне о случившимся.

Галина Иванова

Лида, Лидия Владимировна – первая моя наставница в «Вечерке». В те особенно в «аношкинские» времена» она всем нам, девчонкам из отдела писем, была и учителем, и другом. У нас был не отдел, у нас была семья. Все радости и горести мы делили на всех, вместе плакали, смеялись, праздновали дни рождения и новоселья, выдавали замуж, женили своих коллег. Мы любили наших авторов, мы дружили с ними, мы опекали «наших старичков» из общественной приемной – и они тоже были наша семья. Эта атмосфера была создана ею, она просто не могла быть другой.

У Лиды было большое сердце. Она всегда кому-то помогала, договаривалась с врачами, если человеку требовалась медицинская помощь, хлопотала о жилье для кого-то из нас, кто в этом нуждался, защищала нас от критики, если она была несправедливой. И потом, когда жизнь развела нас по разным редакциям, Лида до конца жизни оставалась для нас тем же Другом и Учителем.

Мы будем помнить вас всегда, Лидия Владимировна. Спасибо вам за все.

Александр Драгунов

«Мама» Лида (из книги «Дыша корнями и дождями»)

20 марта 2021 года, когда книга уже закончена, идет подчистка ее глав, позвонила Ирина Парфентьева:

- Александр Васильевич, нехорошая новость: умерла Лидия Владимировна Старикова.

Ушла «мама» Лида. Унесла, пожалуй, последнюю сердобольность журналистики. Она пропускала через свое сердце все читательские переживания, руководя отделом писем в «Вечерке». Каждый из коллег, коли туго со здоровьем, обращался к ней: Лидия Владимировна всегда откликалась!

Ее авторитет среди медицинских светил непоколебим. Благодаря им спасала, ставила на ноги журналистов, порой в безысходных ситуациях. Взвалила на себя выпуск газеты «Спальня», показав, что и в современных условиях «старые клячи» (так они называли себя с Ириной Моргулес), могут «звездиться», зарабатывать деньги на медийном рынке.

Спасибо, «мама» Лида. И прости. Где-то там в неведомом встретишься ты со своими любимыми Борюсиком и Ирэнчиком.

Ирина Парфентьева

Более двадцати лет мы провели вместе в одних стенах, в одной семье, имя которой – редакция «Вечерки». Если редактор голова семьи, то Лидия Владимировна Старикова – была ее душой. Собственно, почему была? Она и сейчас в нашей памяти, как и Ирина Израилевна Моргулес и еще целая плеяда вечеркинцев, оставивших в моей судьбе неизгладимый след.

Лидия Владимировна не взяла меня на работу в свой отдел писем, хотя первый редактор и настаивал. И правильно сделала. Мои университеты в газете прошли быстрее, уже через три месяца меня из договорников перевели в штат отдела партийной жизни. А Лидия Владимировна стала коллегой, человеком принципиальным и ко мне вполне доброжелательным.

Из «Вечерки» мы ушли практически одновременно целой кагортой. Но общаться не перестали. Имя Стариковой по-прежнему было паролем, который открывал любые кабинеты, помогал наладить контакты, раздобыть нужную информацию. Даже дату свадьбы перед новым годом она одним звонком помогла мне назначить без проволочек. Мы рожали под ее присмотром, устраивали детей в садики и школы, плакались в жилетку и спешили поделиться хорошими новостями.

У каждого из нас свои ниточки, связывающие с Лидией Владимировной. И хотя сегодня хочется больше плакать, но воспоминания не дают разрастить унынию. Даже в последнюю нашу встречу осенью Лидия Владимировна больше иронизировала над своими болячками. «Вот ночью спать перестала. Это же сколько времени для размышлений прибавилось!». Теперь у нее в запасе вечность.

Нина Чистосердова

Кто мог лучше подсказать, помочь, дать дельный совет. Что бы ни случилось, все шли за помощью к Лидии Владимировне. И она, отложив срочный материал, выслушивала, звонила, бросалась помогать. Она знала всех лучших специалистов Челябинска, дружила с главными врачами города. И никому из нас в голову не приходило, что она годами сама была их пациентом, лечила мужа, маму. О каких тяжелых болезнях могла идти речь, если она неизменно встречала всех улыбкой, добрым словом, расспросами обо всех членах семьи. Всегда была одета с иголочки, модно, с большим вкусом (сама прекрасно шила). Много читала, любила театр. Но чаще всего ее можно было встретить в филармонии. И никто так не писал о симфонической музыке, как Старикова.

Как она любила свой сад! Как вдохновенно рассказывала о нем. Всю жизнь солю огурцы, закатываю помидоры и компоты по ее рецептам.

Вот такой вы останетесь в нашей памяти, Лидия Владимировна, не просто хорошим журналистом, но и человеком, который всегда был готов подставить плечо.

Татьяна Строганова

Скорбная весть выбила из колеи многих. Лидия Старикова была замечательным журналистом, умевшим писать «человеческие» материалы, чуткая и отзывчивая, всегда готова была прийти на помощь, с легкостью, как казалось, решала проблемы коллег и знакомых…

Она меня многому научила. А однажды даже выручила по-журналистски. На одной из редакционных вечеринок в ресторане гостем «Вечерки» была актриса Галина Польских. Появилась возможность взять у нее интервью, но я была к нему не готова, даже диктофона не было с собой. Лидия Владимировна достала из сумки свой диктофон и протянула его мне со словами «Он всегда при мне. Есть такая журналистская привычка. Благодаря ей я сделала тогда экспромтом интервью со звездой. С тех пор привычка держать диктофон при себе стала и моей.

А какую она делала «Тетю Соню»! Юмористические стендапы Лидии Стариковой были неизменным украшением праздничных редакционных мероприятий.

Казалось, она любит всех, но к «вечеркинцам» всегда относилась с особым пиететом. Когда вышел в свет второй том сборника публикаций о выдающихся журналистах Южного Урала, она написала мне6 «Танюша, «Имена и времена» это действительно здорово! Поздравляю! Иногда залезаю в Интернет, но люблю читать только нащих журналистов. Они на голову выше остальных. ТАК ВАС ВСЕХ ЛЮБЛЮ!» И действительно, «Вечерка» была особой школой журналистики. Высшей школой.

Прощайте, дорогая Лидия Владимировна! Спасибо за все. Будем помнить вас всегда.

Союз журналистов Челябинской области выражает глубокое соболезнование родным и близким Лидии Владимировны Стариковой.

Прощание состоится завтра, 23 марта, в 12 часов в траурном зале ДКБ №2 по улице Доватора, 23, корпус 5. Вход с торца с улицы Сулимова.