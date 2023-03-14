Погружение в закулисье: театр – это в первую очередь люди

Порой кажется, что самое серьёзное, самое волшебное находится вдалеке от наших глаз. Из-за этого мы не видим того, что находится у нас под носом. Так, некоторые люди в современном обществе забыли о том, что такое настоящий театр. Сейчас же мы хотим рассказать о нем чуточку больше и напомнить как о его значимости, так и о его неповторимой магии.

Мы расскажем о студенческом театре при ЮУрГГПУ «Профиль». Актриса и педагог студенческого театра Анна Манакова стала нашим ключевым героем, который с удовольствием посвятит вас во все детали.

Об истории развития и концепции театра

– Какова история театра? Кто стоял у истоков основания?

– Театр «Профиль» возник в 1994-1995 учебном году на базе Челябинского педагогического университета по инициативе Ларисы Бережновой и Юлии Ямбаевой. Инициативу студенток поддержала их преподаватель - Наталия Эдуардовна Сейбель. Она же стала художественным руководителем на долгие годы.

Деятельность театра – это репертуарные спектакли, постановка новых работ, выступления в школах и детских домах, самостоятельные работы артистов, совместные акции с другими любительскими и профессиональными театрами. Студенческий театр «Профиль» - гармоничное сочетание накопленного опыта и творческой неуспокоенности, наполненной готовностью к экспериментам.

– Почему театр называется «Профиль»?

– Когда-то в разговоре о названии Наталья Эдуардовна рассказывала притчу про царя, половина лица которого была изуродована на войне. И все художники, которые его писали, были казнены. Первый, мол, написал как есть - казнили, уродливо. Второй написал без шрама - тоже казнили, ложь. А третий написал в профиль – и правда, и красиво – его озолотили. Но думается мне, что педагог наша сама её выдумала, потому что сколько ни искали в интернете – не нашли.

– Какой кульминационный момент в развитии театра можно отметить?

– Если у театра была кульминация, то это означает, что существование его идёт к концу. Я с такой трактовкой не согласна. Дел полно, премьера на премьере. Например, 23 марта премьерный показ аудио-музыкального спектакля «Зулали». Работу над этой постановкой мы начали в конце 2021 года. И вот спустя более чем 60 репетиций мы приблизились к итоговой точке – к сдаче спектакля! История об умерших и живых, о мире стариков и детей, навсегда потерянных взрослых и тех, кто утратил веру, но не отчаялся. Спектакль без героя и злодея. Окрашенная болью мелодия самого беспомощного из всех чувств – любви.

Об интересном и мотивационном

– Что для вас театр? Назовите три ассоциации и объясните их.

«Театр – это…»

– Для меня ответом на этот вопрос является правило трёх «с»: свобода, самореализация, семья. А с объяснением всё просто, смотрите.

Почему свобода? Потому что здесь ты волен творить. Здесь любая, даже самая амбициозная и непостижимая идея найдёт свой выход. Несмотря на то, что это, казалось бы, Театр, ты сначала скидываешь с себя все маски, которые придумал для внешнего мира, предстаёшь таким какой есть, а только потом уже можешь и маску персонажа надевать.

Самореализация. Если вы подумали, что я про реализацию себя как актёра/режиссёра, то это не совсем так. У нас студенческий театр и здесь так или иначе учишься многому. Ты можешь быть одновременно актёром, режиссёром, свето- и звукооператором, декоратором, педагогом, билетёром, гримёром, PR-менеджером, SMM-щиком, уборщицей. И это ещё далеко не весь список! Какой бы у тебя талант ни был – он пригодится.

Ну и конечно, театр – это в первую очередь люди! Те, что были с нами раньше и те, что есть сейчас. «Профиль» ничто без талантливых актёров, которые без остатка выкладываются на репетициях и радуют на спектаклях, без преподавателей, что растят из зажатых первокурсников настоящих артистов и педагогов, без зрителей, которые благодарят нас за труд громкими аплодисментами, без выпускников, что когда-то помогали зарождать нынешние традиции, а сейчас вспоминают добрым словом и никогда не откажут в совете. Все они мне как семья!

– За что вы любите театры и почему работаете здесь?

– Люблю театр за живые эмоции. В театральной сфере много эмпатичных людей. Будь ты актёром на сцене или зрителем, ты не один. Ты вместе с кем-то пропускаешь истории через свою душу.

Учась театральному искусству ты получаешь навыки, которые в дальнейшем помогают тебе не только органично существовать на сцене, но и более свободно жить, что ли. Всё начинается с тренингов на раскрепощение. Их цель, в первую очередь, помочь тебе понять, а какой ты настоящий? Потом долго работаешь и когда получается, испытываешь некую эйфорию.

В театре я много работаю, но при этом отдыхаю душой.

– Что мотивирует и вдохновляет вас на работу?

– Понимание того, что ты кому-то помог стать лучше, чем вчера. Мне нравиться смотреть, как растут из стеснительных первокурсников харизматичные актёры, как зрители выплёскивают то, что накопилось (будь то смех или слёзы), как я сама шаг за шагом приближаюсь к лучшей версии себя.

О дискуссионных вопросах

– Современный театр и традиции совместимы или им суждено разойтись? Актуальность театра в современном мире.

– Хороший вопрос. Я искренне убеждена в том, что театр не для всех (в современном мире). Но так же и в том, что пока не попробуешь, не узнаешь. Так или иначе, театры сейчас актуальны. И не только для взрослых, но и для детей, не просто же так сейчас в школах открываются театральные студии всё больше и больше. Просто кому-то нужен проводник в мир театра. У меня есть знакомые, которых я водила в театр впервые. После чего они так удивлялись «живости» происходящего и выходили со спектакля с приятным послевкусием. Говорили о том, что даже не знали, что им такое интересно, просто потому что до этого никогда не бывали в театрах: «В моём окружении никто не ходил, вот и я не пробовал».

– Почему театр нужен людям сейчас? Причины пойти в театр?

– Причиной, в первую очередь, является даже не сам спектакль и актёры, а общение с новыми людьми. Во вторых, каким бы хорошим ни был мир кинематографа, в театре ты проживаешь событие здесь и сейчас, не можешь поставить на паузу или перемотать, это заставляет тебя чувствовать острее.

СПЕКТАКЛЬ ОКОНЧЕН

Переходя к завершению этого путешествия в мир театра, хочется сказать, что театр – это не единственный способ соприкосновения человека с искусством и жизнью, существуют ещё варианты. И тут уже самому человеку решать, через какую призму он хочет увидеть реальность.

И самым главным в любой сфере по-прежнему остается человек, а потому приведем слова Марии Николаевны Ермоловой: «Актера нельзя воспитать и обучить, если не воспитать в нём человека».