Челябинские студенты стали участниками научной экспедиции в Балтийском море

Челябинские студенты-географы впервые стали участниками экспедиции в Балтийском море на судне «Академик Сергей Вавилов». В настоящее время связи с ними нет, но это не форс-мажор.

Изоляция от внешнего мира была одним из условий - на судне только спутниковая связь для узкого круга лиц. В задачи челябинских студентов Кирилла Кульманова и Данила Горячева из ЮУрГГПУ входит освоение методов океанологических исследований. Работают они в рамках молодежной школы на «Академике Вавилове».

«Нам, сухопутному Челябинску, первый раз представилась возможность принять участие в морской научной экспедиции, - рассказала кандидат географических наук, доцент кафедры географии Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета, председатель Челябинского отделения Русского географического общества Мария Панина. – Получилось благодаря случаю, в Челябинск приезжал сотрудник Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН, узнав, что единственная в регионе кафедра географии есть в нашем вузе, побывал с визитом. В разговоре выяснилось, что им не хватает возможностей изучения поверхностных вод, а нам морских, поэтому решили организовать обмен экспедициями».

Студенты последнего курса Кирилл и Данил горели желанием ехать даже за свой счет, однако финансирование их поездки взял на себя Балтийский федеральный университет им. И. Канта, организатор молодежной научной школы. Среди претенденток была и одна девушка, но ее не отпустили родители из-за непростой политической обстановки. По этой же причине Кирилл с Данилом не станут участниками второго этапа экспедиции, стартующего в Стамбуле. Однако участников «обмена экспедициями» это не огорчило, в Челябинске с нетерпением ждут морских рассказов от ребят после возвращения на берег. Это произойдет в середине ноября.